Mediaset toma una drástica decisión que afecta al futuro Iker Jiménez con 'Horizonte'

A pesar de contar con dos espacios propios en Cuatro, Iker Jiménez sigue explorando otras plataformas y continúa contactando con sus seguidores a través de su canal de YouTube. El presentador aprovecha los días que no tiene programa para grabar desde su casa. Suele conectarse los viernes y los sábados desde su propio canal para hablar de los acontecimientos de la actualidad y contestar las dudas de sus espectadores.

Como fruto del confinamiento, el presentador se inventó junto a Carmen Porter 'La estirpe de los libres y ahora', un espacio del canal que hace cada sábado y dedica a charlas con sus suscriptores y contestar a sus preguntas. Normalmente, los usuarios le piden que enseñe algunos de sus libros, cuente anécdotas u opine de los temas de actualidad, a pesar de que es lo que hace cada día en los formatos que presenta en Mediaset.

Sumado a esto, Iker Jiménez se convirtió en uno de los comunicadores de referencia durante la pandemia. Como consecuencia, Mediaset creó un nuevo formato con él al frente en Telecinco: 'Horizonte: Informe covid'. De esta manera, el presentador contaría con dos espacios propios, uno en cada cadena del grupo. Sin embargo, según fueron avanzando los meses, la cadena trasladó el nuevo formato a Cuatro y decidió ocupar su hueco en la parrilla con 'Love is in the air', para competir de manera directa con la novela turca de Antena 3, 'Mujer', su principal rival del prime time.

Aunque el traslado a Cuatro ya fue un retroceso para el presentador, dado que Telecinco, al ser la cadena principal del grupo, le permitía llegar a un mayor número de audiencia, el espacio ha vuelto a verse afectado. 'Horizonte' desaparecerá de la programación este miércoles 21 de abril.

#Horizonte cambia de día de emisión esta semana. Os esperamos el JUEVES a las 22.45h en @cuatropic.twitter.com/2WqEOcJMjL — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 19, 2021

El motivo de la ausencia de 'Horizonte' este miércoles

Mediaset ha decidido hacer este cambio para no enfrentar a uno de sus programas de estrellas de Cuatro al documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ya que es el formato con mayor audiencia del grupo, al alcanzar un 25% de cuota media. Por si fuera poco, este miércoles, la emisión de la docuserie contará con la presencia de Rocío Carrasco en plató, por lo que la audiencia podría verse disparada.

De esta manera, los fieles seguidores de la cadena no se verán obligados a elegir entre el popular programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, y el espacio más visto de la cadena, ya que toda la verdad de la vida de Carrasco y Antonio David Flores está saliendo a la luz.

Es por esto por o que será este jueves 22 de abril, después de 'First dates', cuando Jiménez vuelva a ponerse frente a las cámaras. El programa se emitirá a las 22:45 horas y recuperará la entrega que estaba prevista para el miércoles. De esta manera, el formato se enfrentará con 'Supervivientes', aunque no es un espacio tan potente como el presentado por Carlota Corredera.