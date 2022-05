Maribel Verdú confiesa la verdadera razón por la que rechazaba ir como invitada de Pablo Motos a El Hormiguero

La noche del miércoles,Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'El Hormiguero'. Esta vez, el presentador recibió a Maribel Verdú en el plató para promocionar su nuevo trabajo, 'Now and them', la primera serie española para Apple TV+.

"Me parece un proyecto increíble, es un reflejo de la vida. Hablas en los dos idiomas, tenemos que tender puentes entre los diferentes países", comienza diciendo la actriz, haciendo referencia a la importancia de combinar varios idiomas en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que la ficción estaba grabada en Miami y está protagonizada por actores tanto de habla inglesa como hispana.

Respecto a esto, Verdú ha sido la primera en sorprenderse de haber aceptado este papel, dado que antes veía impensable el irse a trabajar a Estados Unidos. "Tenía mucho miedo a viajar a Hollywood y siempre rechacé todos los trabajos que me ofrecían porque no era capaz de rodar en inglés. Ahora no tengo miedo a nada, pero antes a todo. Ahora me atrevo a todo, soy otra Maribel", justifica.

Respecto a esto, la actriz asegura que su forma de pensar ha cambiado desde la llegada de la pandemia por coronavirus: "Le he perdido el miedo a dejar de rodar. He aprendido mucho de la pandemia y he dejado de tener muchos miedos". Asimismo, la entrevistada confiesa que le tenía miedo "a todo": "Tenía miedo a todo, incluso pasé años sin venir a este programa porque me daba muchísimo miedo y me paralizaba".









"El día de la lectura me sigue dando miedo"

De esta manera, Verdú ha revelado el verdadero motivo por el que rechazaba ir al programa de Trancas y Barrancas como invitada. Además, reconoce que también lo pasa mal la primera lectura de guion antes de cualquier rodaje: "El día de la lectura me sigue dando miedo. Siempre pienso que me van a echar, y voy con un tranquilizante. Me sudan las manos, me quiero morir". "Todo esto viene porque en una película, me echaron quince días antes de comenzar el rodaje. Me dejó destrozada, pero Guillermo del Toro me levantó y me ofreció ‘El Laberinto del Fauno'", aclara.

Por otro lado, aunque es una clara amante del cine, la invitada cuenta que también es una gran apasionada de la lectura y ha aprovechado para recomendar 'Queridos niños' al conductor del espacio de Antena 3 y a la audiencia: "Me encanta leer, mi tiempo libre lo dedico a leer. Mi profesión no es ser actriz, sino ser lectora. En un año malo me leo como cuarenta libros".