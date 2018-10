María, de negarse a cantar "mariconez" a ser favorita en 'OT'

Y cantaron "mariconez". María y Miki, los concursantes de 'Operación Triunfo 2018' que han defendido la canción Quédate en Madrid, de Mecano, han obedecido lo ordenado por el autor del tema, José María Cano. No solo eso, sino que ella, la que tomó la iniciativa y pidió cambiar la letra, ha sido elegida favorita de la audiencia esta semana y se ha librado así de la nominación.

La gala 4 de 'OT 2018' llegaba cargada de polémica después de que esta aspirante a artista levantara la liebre. Ana Torroja, cantante de Mecano y jurado en esta edición, defendió la letra, y finalmente el programa informó de que debían decir la dichosa palabra.

Torroja, por cierto, ha sido abucheada por el público del plató al ser presentada por Roberto Leal. El presentador no ha esquivado este asunto en la presentación del tema, y ha dado paso a los vídeos en los que se habla del tema. A continuación, ha asegurado respetar la decisión de Cano de mantener la letra, pero también ha dado la bienvenida a "los debates desde la tolerancia y el respeto, sobre todo cuando son entre generaciones tan distintas. Todos tenemos que aprender unos de otros"

En esa línea se ha expresado María, quien ha dicho que es "muy positivo" la discusión sobre el lenguaje. Miki, por su parte, ha señalado que no se trata de "juzgar a un grupo por una palabra", pero que a "nuestra generación esa palabra le suena fatal y no la queremos usar". Por último, la ex vocalista de Mecano ha defendido el debate y la libertad de expresión que ha generado esta cuestión en los últimos días -a la que, por cierto, los concursantes se han mantenido aislados totalmente dentro de la academia-, pero ha defendido que ella sigue cantando los temas de ese grupo "tal y como estaban escritas".

Después, María y Miki han defendido Quédate en Madrid y, al terminar, los seguidores del programa presentes han coreado la palabra "estupidez", una de las propuestas para sustituir a "mariconez".

Joan Garrido, expulsado

La gala, por lo demás, ha transcurrido con una notable mejoría de los chicos en cuanto a interpretación y con, quizás, el primer gran número de la edición: Toxic, de Britney Spears, defendido por Natalia y Alba.

⚡️ I'M ADDICTED TO YOU

DON'T YOU KNOW THAT YOU'RE TOXIC?

Alba y Natalia dejaron sin aliento a más de uno en la #OT18Gala4������ https://t.co/Kbw0v5TSrs — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 17 de octubre de 2018

Joan Garrido ha sido el participante del talent-show obligado a abandonar la academia. El público ha decidido salvar a Carlos Right que, sin embargo, vuelve a exponerse a la decisión de la audiencia, junto a Dave, tras ser nominado por el jurado. Noelia y Sabela han sido salvadas previamente por los profesores y por sus compañeros, respectivamente.