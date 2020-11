María Galiana arremete contra Vox en el programa de Jesús Cintora: "Cromañones de mente"

Este jueves, 'Las cosas claras' emitió su cuarta entrega y volvió a generar polémica. Una vez más, el espacio decidió entrevistar a un reconocido actor. Hace unos días escucharon la opinión de José Sacristán sobre la gestión de los políticos frente a la pandemia y, ahora, llegó el turno de María Galiana, la abuela más querida de TVE.

La actriz realizó la conexión en directo con el programa desde el plató de 'Cuéntame' y dispuesta a hablar. Nada más presentarla y darle la bienvenida, Cintora quiso saber su opinión sobre la oposición de Vox a suscribir un texto de condena a la violencia machista.

"Es muy difícil terminar con esta lacra que hay ahora porque yo creo que en general el hombre todavía no ha perdido ese sentido de propiedad que ha heredado de generaciones ancestrales. El hecho de que la mujer se piense que es una persona que tiene inteligencia, que tiene libertad, que tiene derecho, que debe hacer de su vida lo que quiere y que debe tener una profesión eso es tan difícil de asimilar", comenzó diciendo la entrevistada.

"Hay una serie de mujeres y no en un número menor que les parece muy bien el papel que a lo largo de la historia han desempeñado las mujeres como es poder votar, tener un cargo político o reivindicar una serie de derechos y la igualdad en la ley, pero que no les parece mal que sea el hombre el que dirige, el padre de familia, el que tiene la autoridad y el que decide por los dos.Y esas son las mujeres que forman parte de esos partidos y las que sustentan esa filosofía. Hay mujeres que no están dispuestas a ser independientes", agregó Galiana.

Ante sus declaraciones, el presentador asentía mostrándose de acuerdo con ella y comentó lo siguiente, refiriéndose a los que tienen esa mentalidad "machista" como "cromañones de mente": "Yo si creo que, cuando hablamos de estos cromañones de mente, que todavía tienen esa posición machista, estoy convencido de que los habrá y votan a partidos... Vete tu a saber, no quiero señalar a uno concreto. Pero si es verdad que hay uno que no ha apoyado esta declaración y que es tremendo", explicó, dejando caer que hablaba del partido liderado por Santiago Abascal.

"Es muy cómodo que piensen por una. Es muy cómodo decir tú respondes a un marido y yo solo me preocupo de lo que me tengo que preocupar y ese es el caldo de cultivo de ese machismo latente que tenemos todavía", añadió Galiana.

La actriz opina sobre el coronavirus

Por otro lado, el periodista preguntó a su invitada por cómo estaba viviendo la situación actual generada por el coronavirus: "Me parece muy complicado pensar que seamos capaces de estar en plena era digital con tantísimos adelantos, de la teoría de que hay vida en Marte y que no podamos con una pandemia como la que tenemos es para ponerse a pensar.... Qué poco poder tenemos. Tenemos que estar como en 1348 con la peste negra y irnos como los del Decamerón a un chalet a encerrarnos. No hemos adelantado en nada", sentenció.

“Somos bastante esclavos de otras cosas que son superiores a nosotros como ahora el virus, que es el que manda de una manera total en países que creíamos que estábamos super adelantados. Están teniendo que recurrir todos a confinamientos, a cerrar negocios, cerrar bares. Yo estoy un poco preocupada por la Navidad y la irresponsabilidad", concluyó.