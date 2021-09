Marco Antonio confiesa cómo se sintió cuando Sofía ganó el bote de 'Paspalabra': "Me sorprendo"

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. Este lunes, el concurso de Antena 3 volvió a hacer historia. Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros

La concursante se enfrentó a su primer Rosco el pasado 2 de julio. Por aquel entonces, salía victoriosa cada programa hasta que llegó Marco Antonio, quien se convirtió en su principal rival. Ambos han protagonizado uno de los duelos más competitivos, ya que los empates eran algo habitual y se quedaron a un acierto de hacerse con el bote en varias ocasiones. El gaditano se ha posicionado en el primer puesto en muchos programas, sin embargo, ha sido Sofía quien ha logrado completar el Rosco en su totalidad.

Cuando solo le quedaba por resolver la letra 'H', Roberto Leal quiso saber qué haría con el premio del bote. "¿Sinceramente? Me caigo muerta", confesaba la concursante. "Si no me equivoco, me hablaste de un proyecto que tenías", recordaba el presentador. "Sí, pero, de momento, descansar. De momento, mi proyecto es descansar. Después de descansar mucho, me apetecía hacer algo online del área de psiquiatría. Aunque primero hay que acertar. Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero para no darle más vueltas", comentaba ella, sin mucha esperanza por hacerse con el bote. No obstante, acto seguido, la concursante se quedó muy sorprendida al comprobar que su respuesta era correcta y, totalmente en shock, se llevó las manos a la cabeza.





"La felicité, le di un abrazo, me alegré por ella y ya está"



Este momento ha tenido varias consecuencias en el programa. Sofía y Marco Antonio daban por finalizado su duelo y la concursante, por fin, se hacia con el bote. Esto también provocó que el gaditano tuviera que despedirse de todo el equipo y el presentador del programa de Antena 3. Esto se debe a que, según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes se deben despedir del programa. A pesar de ello, Marco Antonio se mostró muy feliz por su compañera.

"Yo siempre me pregunté, por otras veces que ha pasado como con Pablo, cuando se lleva el bote el otro concursante y tiene que estar el otro sonriendo, aunque no haya sido el bote para él. Pero, ahora, la protagonista ya es solo la otra persona. Yo creía que me iba a costar más trabajo desempeñar ese papel, pero no. No me costó trabajo, hasta yo me sorprendo", contaba el gaditano, haciendo referencia al momento en el que su rival se hacía con el premio.

"La felicité, le di un abrazo, me alegré por ella y ya está. La verdad, es que bien. No fue traumático", reconocía entre risas. Asimismo, reconoció que, aunque siempre han sido rivales, son "como hermanos" en el concurso y espera "verla pronto". "Nos fuimos a tomar unos vinos. Ella me contó cosas de su vida, sus prácticas psiquiátricas...", contaba Marco Antonio sobre su despedida con Sofía y de cómo celebraron el bote.