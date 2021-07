Mamen Mendizábal se sincera sobre qué le ha llevado realmente a dejar 'Más Vale Tarde': “Se puso enfermo”

La presentadora de La Sexta,Mamen Mendizábal, se ha sincerado este domingo sobre los motivos que le han llevado a abandonar 'Más Vale Tarde', el programa en el que ha estado al frente durante 9 años. Esta semana ha sido el adiós definitivo de la comunicadora al formato diario, del que se encargarán a partir de ahora sus compañeros en la cadena de Atresmedia, Cristina Pardo e Iñaki López.

Sobre el futuro de Mendizábal en la televisión y sobre nuevos proyectos todavía no ha anunciado nada la periodista que, eso sí, ha confesado en una entrevista en El País que se siente como “vaca sin cencerro”. “Voy a seguir en laSexta y ligada a Atresmedia” reconocía hace semanas a Iñaki López en una aparición sorpresa en 'La Sexta Noche': “Estoy preparando proyectos para el prime time y espero que salgan a corto plazo”, dejaba caer la comunicadora.









“Me paso la vida en la tele”



En aquella entrevista en el programa nocturno de La Sexta, la presentadora trataba de explicar por qué dejaba paso a Iñaki López y Cristina Pardo en las tardes de la cadena: “Me paso la vida en la tele, tengo más fidelidad a los espectadores que a mi propia familia”, comentaba. Mamen vive actualmente una vida de pareja sin hijos con el también periodista, José Antonio Ponseti.

“No sé lo que es recoger a un niño del colegio, cuidar a alguien cuando se pone malo. Trabajo de lunes a viernes caiga lo que caiga. Es una forma de vivir que yo he elegido, pero que también tiene un coste personal grande”, explicaba a sus compañeros de cadena el pasado 29 de mayo.

“Te enganchas a la adrenalina del directo, pero tres horas diarias durante diez años, más lo que llevaba a cuestas, hacen que tenga una verdadera necesidad de cambiar de ritmo”, concluía.









Los motivos de Mendizábal para dejar 'Más Vale Tarde'



En la entrevista de El País, y preguntada por sus motivos para dejar el magacín de tarde, ahora Mamen daba una nueva pista: una historia dura personal. “La pandemia, tan trágica para tantas cosas, me ha servido para ver dónde estaba y darme cuenta de que la vida es una, que se nos olvida. Lo recordé cuando murió mi madre a los 60, teniendo yo 31, pero lo volví a olvidar. Un amigo de la infancia se puso enfermo, casi muere, y he vuelto a conectar con lo efímero, algo superútil para ser valiente, vivir como una quiere, enfrentarte a tus miedos y lanzarte”, revelaba la periodista, en una historia que no compartió cuando anunció que dejaba el programa de La Sexta.

Por último, Mamen Mendizábal ha querido lanzar una reflexión que ha sido el culmen de la decisión: “Si no, vives en la rutina permanente, esperando a que te den en vez de buscar lo que quieres”.

?? Una despedida, un mensaje... Las últimas palabras de @mmendizabal1 al frente de este programa.



"¡Y no he llorado!", dice... ¡Pues nosotros sí! ??



?? ¡Hasta siempre, jefaza! ¡Mucha suerte! ?

https://t.co/rwbyBWAYutpic.twitter.com/LVi9jakgRU — Más Vale Tarde (@MVTARDE) June 30, 2021