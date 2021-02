Mamen Mendizábal desvela la pregunta que Bertín Osborne se negó a responder: "Se puso agresivo"

Mamen Mendizábal, uno de los rostros más visibles en televisión ha concedido una entrevista a 'El Mundo' en la que habla de diversas cuestiones: la vorágine informativa por la covid-19, 'Palo y Astilla' (el nuevo programa que presenta), y cuáles han sido sus mejores y peores momentos en la pequeña pantalla.

La periodista ha realizado, asimismo, unas declaraciones para este medio que han llamado poderosamente la atención. Mendizábal contaba que su peor entrevista fue a Bertín Osborne, que se encuentra en primera línea mediática por su divorcio con Fabiola Martínez.

La presentadora de 'Palo y Astilla' aseguraba lo siguiente: "Era el momento de los papeles de Panamá y a mí cualquiera que se lleve sus impuestos fuera de España me parece que no puede presumir de patriota. Él aparecía en los papeles de Panamá y había tenido una presunta operativa a través de estas sociedades y ni siquiera me dejó preguntarle". Y añadía, contando su reacción: "Se puso en un plan muy agresivo y eso desmonta cualquier entrevista porque entra lo emocional. Para patriotas, Bertín". De este modo, incidía en ese momento incómodo que vivía con Osborne y que jamás olvidará.

Además, valoraba el hecho de que los contagiados puedan acudir el próximo 14 de febrero a las urnas en Cataluña: "Tengo dudas de que se puedan celebrar las elecciones catalanas el 14 de febrero. Que puedan ir a votar los contagiados es una falta de responsabilidad total. No entiendo qué está pasando".

Sobre la realidad epidemiológica que vivimos en España, y la negativa a que nos confinen por parte de las autoridades, Mendizábal dice que no lo entiende: "A la vez, vivo en esta dicotomía de por favor, que no nos confinen pero también vivo con mucha preocupación que haya por encima de los 1.000 casos o ciudades por encima de los 2.000".

Así estalló Mamen Mendizábal contra una gerente sanitaria al escuchar su nueva propuesta para el Zendal: "Y la monto"

Dolores Rubio, gerente del Hospital de Alcalá de Henares, propuso derivar una mayor cantidad de pacientes al Zendal en 'Más Vale Tarde', dado que muchos trabajadores, la mayoría de ellos enfermeros, ya han sido enviado al mencionado hospital madrileño.

Además, pensó en una manera para los pacientes no puedan ponerse en contacto con sus familiares, quienes suelen decidir sobre su traslado. Por este motivo, sugirió que, nada más ser ingresado, se guarde sus móviles en las taquillas para que solo puedan comunicar de su traslado cuando estén "saliendo del hospital".

"A mí padre le quitan el teléfono móvil si está ingresado para que no me pueda comunicar con él, y aprovechando que se lo han quitado le trasladan de hospital cuando tenemos el derecho de atención hospitalaria que queramos y la monto", exclamó la conductora del espacio.