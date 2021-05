Mamen Mendizábal interrumpe La Sexta con un grito y pide que quiten las imágenes: "¡Quítalo, no puedo más!"

Este jueves, tras informar de todos los sucesos de actualidad, haciendo hincapié en las últimas noticias de la pandemia, en plan de vacunación, las cifras de contagios o las medidas a tomar en la Comunidad de Madrid tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso, Mamen Mendizábal ha dado paso a Isabel Zubiaurre en 'Más vale tarde'.

La meteoróloga acudió al plató junto a la presentadora para informar sobre la incontrolable plaga de ratones que se está sufriendo en algunas zonas de Australia. "Además de las tremendas inundaciones que sufrieron en Australia, Nueva Zelanda... Voy a decir a los espectadores que no son ratas, que son ratones, para que no se vayan y no apaguen la tele, porque da cosilla", comenzó diciendo la presentadora de La Sexta para dar paso a su compañera.

"La imagen esa del típico ratoncillo, 'hay que majo, hay que majo'... Pues a lo mejor estáis en Australia y... Ahí lo tenemos", le daba la razón Zubiaurre a la presentadora. Acto seguido, emitieron el vídeo de la mencionada plaga de ratones y se podía ver como las calles y contenedores estaban plagados de roedores. "Son rantoncillos, son ratoncillos", decía la conductora del espacio de La Sexta por lo bajo, muy irónica.

"Esta imagen de este ratoncillo no es tan maja como esta que vamos a ver ahora mismo", advertía la colaboradora antes de mostrar el vídeo en el que aparecían cientos de ratones corriendo en un contenedor. Fue entonces cuando Mendizábal no puedo evitarlo y dio un grito en pleno directo en señal de lo mucho que le desagradaban estas imágenes.

"Quítalo, quítalo", pedía la presentadora con un tono algo desesperado. Al comprobar que no la hacían caso, la periodista siguió insistiendo: "¡Quítalo Mario!", insistió, dirigiéndose directamente a un miembro concreto del equipo. "En algunas zonas llegan a contar 500 ratones. Una auténtica plaga que está a puntito de ser la peor de la historia en esta zona de Australia", continuaba informando la colaboradora, haciendo caso omiso de las peticiones de su compañera.





"No puedo más con esto"

"No puedo más con esto", reconocía la presentadora, interrumpiendo una vez más a su compañera. "Pues, entonces, no sigas mirando porque aquí están incluso lloviendo los ratones...", le aconsejaba la meteoróloga. "¿Pero por qué hay tantos ratones?", agregó hasta volver a ser cortada por la presentadora. "Pero, por favor, ¡Qué guarros!", exclamaba Mendizábal. "Pero déjame al menos que explique por qué. Cierra los ojos", le pedía la colaboradora.

"Porque el campo está sembrando más de lo habitual y, por tanto, están trayendo esos ratones. Contra los ratones, por ejemplo, en Chicago (Estados Unidos), lo que están haciendo es lanzar gatos callejeros a la calle para acabar con esta plaga. De hecho, si quieres un gato para que quite estos ratones de tu barrio, pues cuestan unos 165 dólares. Así que, bueno, están sacando algo de dinero gracias a esas plagas", informaba Zubiaurre.

Mientras tanto, la presentadora intentaba no prestar demasiada atención a las imágenes y bromeaba con su situación. "Yo me voy a sentar", avisaba la conductora del espacio a su compañera, entre risas.