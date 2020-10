Mamen Asencio echa la bronca a Omar Montes en directo en TVE: "Deberías dar ejemplo"

Este lunes, '¿Quién educa a quién?'contó con Omar Montes y Nyno Vargas como invitados para unirse al debate que se emite en TVE después de la serie 'HIT'. En esta entrega hablaron de cómo afectan las redes sociales al crecimiento de los adolescentes y a su aceptación personal.

Aprovechando la presencia de los cantantes en el plató del formato, Mamen Asencio abordó la influencia de las letras de las canciones, en concreto de aquellas que hacen referencias machistas y violentas.

Por un lado, Vargas comentó que él había presenciado una situación similar a la que se presentó en el episodio de 'HIT', pero "peor". No obstante, tal y como confesó, logró superarlo gracias a su música. A raíz de esto, la presentadora preguntó a sus invitados si creían que el contenido violento y machista de sus temas podrían influir en el comportamiento de los jovenes, al tomarlos como un ejemplo.

"Un tanto por ciento elevado de mi público entiende que es una diversión, una ficción. Pero es imposible ir uno por uno explicándole a tu público. Veo con mi hijo películas de miedo y no se toma al pie de la letra las cosas raras. La gente entiende que somos personas que actuamos", aseguró Montes.

Omar Montes está en directo para hablar del mensaje de sus canciones y que intenta trasmitir en ellas ¿qué os parece la intervención del cantante? ��#QuiénEducaFuriapic.twitter.com/OQkR5Pw2rG — La 1 (@La1_tve) October 5, 2020

"Deberíais dar ejemplo", le reprochó la comunicadora a los cantantes, en concreto a Montes, ya que su último videclip está protagonizado por una violenta pelea. "Cuando un actor hace de policía corrupto pegando tiros está interpretando para divertir a una persona que quiere ver una película. No te tienes que tomar al pie de la letra que salgo apaleado en el videoclip, tienes que verlo como diversión y disfrutar", explicó ante las acusaciones de Asencio.

Ante la posibilidad de no vender contenido violento a los mejores, Montes dijo que eso era algo "imposible". "No deberíamos tener la piel tan fina y disfrutar más con el arte", le apoyó Vargas. Asimismo, el valencionado alcaró que sus letras no son machistas ni violentas, pero que "el morbo vende".

"No considero que mis letras sean machistas porque las cuido mucho. Que algunas canciones sí que tengan que ver con relación sexual es cierto pero ahí no entra el machismo", agregó. "Vende más una paliza que dar una flor", sentenció.

"Entonces, ¿tenemos que hacerlo porque vende?", preguntó la presentadora muy sorprendida. Fue entonces cuando Vargas argumentó que la música tiene en cuenta la oferta y la demanda como cualquier otro producto que se ofrezca a un público.