Makoke celebra su cumpleaños con Kiko Matamoros en el recuerdo

Makoke ha querido celebrar su cumpleaños por todo lo alto. La exconcursante de Gran Hermano VIP ha reunido a todos sus amigos en Blackhouse, la discoteca de moda de la capital.

Hasta allí se trasladaron algunos de sus excompañeros de concurso como Techi y Tony Spina,que trató de despistar a los medios antes de entrar al local. Tremendamente emocionada, la homenajeada posó radiante con su hija Ana mientras esperaba la llegada del resto de invitados.

Aún así, este día de celebración se ensombreció por el recuerdo de Kiko Matamoros. Y es que, a pesar de todo lo sucedido, Makoke sigue pensando en el que ha sido su pareja durante dos décadas: "Están siendo unas navidades distintas. El día de Nochebuena pues te acuerdas, porque siempre he pasado la Nochebuena con Kiko y claro, pues es distinto... pero bueno, como estaba con mi familia, mis hermanas, pues bueno, él faltaba pero tampoco he tenido una vida distinta, porque la pasábamos en el mismo sitio desde hace veinte años, sí es verdad que siempre la pasaba conmigo y con mi familia y éste año la ha pasado con sus amigos".

Esta ha sido su primera Navidad separados, algo que no les ha impedido comunicarse vía mensaje: "Nos mensajeamos, nos dimos la feliz Navidad y el otro día le mandé un mensaje por su cumpleaños".

EL REGRESO DE MIRIAM Y CARLOS LOZANO, UN JARRO DE AGUA FRÍA PARA MÓNICA HOYOS

Pasado el tema de Kiko, Makoke está preocupada por la reacción de Mónica Hoyos al saber que Carlos Lozano ha podido volver con Miriam Saavedra: "No creo que le haya sentado muy bien, porque sabe que se lleva muy mal con ella. Me imagino que no será de su agrado la noticia".

Una vuelta que no le resulta rara porque Makoke ya conocía los sentimientos de ambos: "Sabía que los dos se tenían el uno al otro en la cabeza. Yo hablé con Carlos y se veía que seguía con Miriam en la cabeza".