Los secretos de 'Cuéntame': el enfado de Echanove tras ser despedido y por qué cambiaron el título de la serie

Falta poco para que se cumplan dos décadas desde el estreno en TVE del primero episodio de 'Cuéntame cómo pasó' y muchos personajes han entrado y salido de la ficción que protagonizan Imanol Arias, Ana Duato y Ricardo Gómez. Quizás unos de los giros más importantes lo ha vivido precisamente el personaje de Antonio Alcántara, que tenía una emotiva muerte en la última tanda de episodios, en los que la ficción televisiva daba un tremendo salto temporal desde la década de los 80 hasta el mismo 2020, pandemia incluida.

Y, entre medias, ha pasado mucho. Desde el fin de algunos personajes que dijeron adiós por la repentina muerte de los actores que le daban vida hasta salida abruptas y polémicas como la de Juan Echanove o la de José Sancho. Además, recordamos todos los secretos y curiosidades de la serie: desde por qué se vio obligado a cambiar su título cuando apenas llevaba una temporada de capítulos hasta las teorías sobre la verdadera localización del barrio de San Genaro.









El cambio de título en la serie



'Cuéntame' vio la luz en televisión en el mes de septiembre de 2001, pero lo cierto es que Televisión Española ya llevaba varios años tanteando la posibilidad de una serie de televisión protagonizada por Imanol Arias y ambientada en el pasado. De hecho, la cadena pública ya había registrado nombres como “Mirando atrás” o “Nuestro ayer”. No obstante, y una vez la ficción ya había entrado en producción, los responsables decidieron que el nombre de nacimiento de la serie de televisión sería “Cuéntame”.

La idea era acompañar así la canción homónima de Formula V y que servía como sintonía de la serie. No obstante, cuando todavía no había terminado de estrenarse la primera tanda de episodios, una empresa llamada 'Cuéntame' y con registro web Cuentame.com amenazó con demandar a la cadena y reclamó una parte de los ingresos si seguían utilizando su nombre. Así, TVE echó mano del título de una serie de reportajes de hacía una década titulada 'Cuéntame cómo pasó', y así logró sortear los problemas judiciales.





Curiosidades de 'Cuéntame'



Uno de los detalles que más se preguntan los seguidores de la serie, y sobre todo aquellos madrileños o acostumbrados a recorrer las calles de la capital es dónde se encuentra en la realidad San Genaro, el barrio donde está ambientada la ficción de TVE. No obstante, se trata de un misterio todavía sin resolver, aunque los responsables de la serie han dado pistas en alguna ocasión. Es el caso de unas declaraciones al medio Huffington Post, en las que el equipo de producción apunta: “Por varias pistas en varios capítulos, se deduce que San Genaro estaría situado en la zona norte, lo más parecido sería el barrio de Valdezarza, pero también podría ser Peñagrande o Lacoma”.

Como curiosidad, y aunque hay muchos que tienen sus capítulos favoritos, lo cierto es que el más visto de la historia de las temporadas de 'Cuéntame' fue, precisamente, el primero de todos. El episodio llevaba por título 'El retorno del fugitivo' y se emitió el 13 de septiembre de 2001. El capítulo llevar frente al televisor a una media de 4.314.000 espectadores con un 29,4% de share.









El enfado de Juan Echanove con su despido



De todas las muertes que hemos visto en la serie, una de las que más dolió a la audiencia fue la de Miguel Alcántara, interpretado durante años por el mítico Juan Echanove. Lo que sí que no se esperaba todo el mundo es que, en realidad, la salida del actor había sido mucho más convulsa de lo que parecía. Echanove salió al paso a mostrar su disconformidad con las formas:

“A mí me echan con una serie de criterios filosófico-poéticos con los que me vienen a decir que ya no trabajo en ella. La putada de todo esto y por lo que lo expliqué de forma pública es por que en redes sociales se estaba generando la sensación que yo dejaba la serie”, explicaba. “Creo que las formas son fundamentales, yo de lo que más me quejo es de eso, creo que son fundamentales, porque si se pierden, la convivencia se vuelve una mierda”, concluía, visiblemente molesto.

Algo diferente pero también polémico fue la salida de José Sancho, imagen del ya icónico 'Don Antonio', jefe en la ficción de Antonio Alcántara. Para la ex pareja de María Jiménez la serie no estaba reflejando con exactitud cómo había sido la historia de España, y decidió abandonarla.













'Cuéntame', ¿cerca de su final?

Aunque pareciese que 1.5 millones de espectadores es una buena cantidad de personas viendo la serie, lo cierto es que los números de 'Cuéntame cómo pasó' están siendo los más bajos de sus 20 años de historia. De hecho, el 9,5% de share registrado con la muerte de Antonio están incluso por debajo de la media de la temporada, que se encuentra en el 10,1% y en 1.7 millones de espectadores.

Eso sí, en una entrevista para El Confidencial el actor Pablo Rivero asegura que esto es algo que se está produciendo de forma general en la cadena pública: "La media de la cadena es más baja que otros años, las ficciones en abierto han bajado todas, aunque seguimos siendo de las más vistas, y bueno, ahora el vídeo bajo demanda está en auge y todas las plataformas tiene mucho tirón. A nosotros nos pasan también los datos en diferido y si sumas el total, estamos como el año pasado. Pero no sé muy bien a qué se puede deber la bajada".