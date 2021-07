Loquillo frena su entrevista en La Sexta para 'pasar factura' a Sánchez por una promesa incumplida: "Escuché"

El reconocido artista español Loquillo ha sido uno de los invitados este sábado en el programa de La Sexta presentado por Iñaki López, 'LaSexta Noche'. En esta edición, el cantante español ha tenido la oportunidad de regalar al presentador del programa una experiencia que jamás podrá olvidar, ya que juntos han entonado su famoso 'Feo, fuerte formal", un gran broche de final de temporada para el periodista vasco que a partir del próximo mes de septiembre se pondrá a los mandos de 'Más vale tarde' junto a Cristina Pardo tras la marcha de Mamen Mendizábal.

Tras la actuación, ambos se han sentado a charlar en la sala de ensayos de Loquillo para hablar de muchos temas de actualidad, que pasaban entre otros asuntos por cómo se están enfrentando el artista a la pandemia.

En este sentido, Loquillo no ha querido dejarse nada dentro y ha señalado su descontento con las administraciones públicas, ya que el pasado año, tras superar la parte más grave de la pandemia, el Gobierno anunció una serie de ayudas para dar oxígeno al sector de la cultura, uno de los más castigados por el coronavirus.

Loquillo en concierto en Madrid, WizinkCenter, julio, 2020 (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto)Oscar Gonzalez









"Por actitud mía nunca he esperado nada de las administraciones públicas. Da envidia que en otros países de nuestro entorno de la Unión Europea se hayan dado ayudas. Todavía aquí, desgraciadamente, arrastramos algo del pasado, que es precisamente esas frases relacionadas con la gente de la 'farándula'", ha explicado el artista.

La crítica de Loquillo al Gobierno en La Sexta

En este sentido ha querido destacar unas palabras de Sánchez a modo de promesa que no se han cumplido:"Yo escuché las palabras del presidente del Gobierno diciendo que nadie se iba a quedar atrás. Y bueno, las únicas opciones que nos han dado han sido unos créditos ICO, que quiere decir 'endéudate'. Hemos vivido las cancelaciones diarias mientras el Ministerio de Cultura estaba haciendo una campaña de 'Cultura Segura' y nos estaban cancelando en todas partes como si de repente el bicho solo fuera a los conciertos de Rock o de otros estilos".

También ha explicado a Iñaki López cómo fue su primer concierto tras la pandemia: "Salimos a la brava. Para nosotros es muy importante, es nuestro trabajo. Nosotros quisimos ser, como muchos otros artistas de nuestro país, un ejemplo de que esto hay que sacarlo adelante, porque ahora mismo yo no soy dueño de mi destino. Eso a mí, que soy un fiel defensor de la libertad individual, inevitablemente me afecta".

Por último ha querido dar un tirón de orejas a la clase política, debido al clima de crispación que reina a día de hoy entre nuestros políticos: "A pesar de que yo ya he cumplido los 60 años, no debes bajar la guardia en ningún momento. Hemos perdido la memoria. La covid ha afectado de lleno a la generación de españoles que lucharon por las libertades democráticas. De eso soy consciente, pero parece ser que no hemos educado muy bien y de repente empiezas a escuchar palabras que parecían del pasado, pero no solo en España".