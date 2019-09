Lolita sorprende a todo el mundo en 'El Hormiguero' y desvela uno de los grandes secretos de Lola Flores

Lolita, ha sacado a la luz dos consejos que le han ayudado a encaminar su vida. Lo ha desvelado en 'El Hormiguero', donde ha estado para promocionar 'La fuerza del cariño', obra teatral de Magüi Mira que adapta la historia de la novela y la película homónimas, que protagoniza y que se representará hasta el 17 de noviembre. Una de las actrices del elenco actoral es la hija de Lolita, Emma, que da vida a Marta Guerra.

"Me río y lloro. Es una comedia dramática. Empieza con un tono de humor. Yo lloro de verdad. Me tengo que meterme la mano dentro, rebuscar dentro de mis entrañas y me han pasado muchas cosas para llorar en mi vida. Se puede llorar por amor, desamor, rabia, ira, equivocación, impotencia... Habla del amor a la pareja, a la hija...", ha explicado la intérprete de 'Sarandonga' en el programa presentado por Pablo Motos.

"Disfrutas más queriendo que dejándote querer"

Lolita ha confesado que ha gozado mucho gracias en sus relaciones amorosas: "El amor hay meses que me hace más disfrutar y otros que me hace más sufrir. En toda la vida me ha hecho más disfrutar". Y ha desvelado que su madre le aconsejaba que lo diera todo: "Me decía: "Tú quiere. Que te quieran más o menos no te tiene que importar. Disfrutas más queriendo que dejándote querer"".

"Disfruta al máximo, pero cuando veas que te caes al precipicio… tres pasitos pa' atrás". Esa era la segunda recomendación que Lola Flores le daba a su hija, que está abierta a empezar una nueva relación: "Yo no me como a nadie. Quizás mi temperamento puede que eche para atrás un poco. Gracias a mi temperamento estoy aquí. Tengo cinco minutos muy malos, pero luego soy un perrito faldero".