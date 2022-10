Loles León revela en TVE el sufrimiento que vive con sus vecinos: "Tengo un hipódromo encima"

Las comunidades de vecinos son una jungla tan particular que incluso los famosos tienen que lidiar con familias molestas. Los niños suelen ser el principal de los problemas, pero también hay padres que no cumplen habitualmente las normas cívicas. Los ciudadanos tienen mil ocurrencias para quejarse y muchas acaban en las redes sociales por su capacidad de innovación. Las personalidades como los actores tienen un altavoz aún más grande por la cantidad de personas que les siguen y Loles León lo ha utilizado.

La actriz que interpretaba en 'Aquí no hay quien viva' a Paloma Cuesta mostró en la popular serie muchos conflictos vecinales. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Pero ahora, años después de esta interpretación, los sufre personalmente.

Xavier Sardá desvela los motivos por los que dejó 'Crónicas Marcianas': "Se sufre" María Casado volvió a ponerse al frente de 'Las tres puertas' y contó con Isabel Coixet, Lolita y Xavier Sardà como invitados Redacción Digital 10 mar 2022 - 12:48

En todo bloque de vecinos que se precie, siempre hay algún tipo de tirantez y/o conflicto. León utilizó el nuevo programa de Javier Sardá en Televisión Española, 'La Gran Confusión', para desvelar el conglicto con las personas que viven encima de ella. Bibiana Fernández, Carmen Lomana y Vanessa Romero compartieron plató con la actriz y la apoyaron en la denuncia que hizo desde el canal público.

El nuevo talk show del que fuera presentador de 'Crónicas marcianas' es producido por RTVE en colaboración con Visiona TV y fue elegido para competir con 'La Sexta Xplora', el programa que sustituye a 'La Sexta Noche' los sábados, Déjate querer y el cine de Cuatro y Antena 3.

Los niños, un quebradero

Loles León se mostraba perocupada porque las actrices necesitan mucha tranquilidad para preparar sus papeles y sus vecinos no se la dan. "Soy una víctima. Yo vivo debajo de un hipódromo. Tengo tres galopantes y los padres que van pisando fuerte. Tengo tres niños encima que van en patinete, juegan al baloncesto, a las canicas...", sentenció la actriz.

Cuando Loles intenta hablar con los padres para que controlen su nivel de ruido, según afirma, no obtiene resultado positivo: "He hablado con los padres, razonar, no razonamos. Ella me dijo: Yo quiero que mis hijos se crien en libertad. Yo le dije: Si quieres que tus hijos se críen en libertad, vete al campo".

"Y tiran armarios. Y yo estoy hablando por teléfono y me dice la otra persona con la que estoy hablando: ¿pero qué ha sido eso? Los nenes, que juegan", prosiguió. Loles pide ostensiblemente que sus vecinos cesen estos actos incívicos para que ella pueda llevar una vida más natural y, sobre todo, pueda descansar cuando está fuera de los escenarios.