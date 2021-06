La llamativa reacción de Matías Prats al recibir un "rapapolvo" de un microbiólogo en directo

Tras informar de todas las noticias de actualidad, 'Antena 3 Noticias Fin de semana' dedicó parte de su espacio a entrevistar a Ignacio López-Goñi.Matías Prats aprovechó la presencia del catedrático de microbiología para analizar la situación del coronavirus y resolver todas las dudas provocadas a raíz de la variante Delta de la covid-19 en la población.

"La gripe y el coronavirus son virus muy diferentes. La gripe es el campeón de la variabilidad, por lo que nos tenemos que vacunar todos los años con una vacuna nueva. El caso del coronavirus es muy diferente. Tenemos pequeñas mutaciones, por lo tanto, las vacunas están siendo muy eficaces", comenzaba aclarando el invitado a Prats.

"Podríamos esperar que, quizás, alguna variante nos pueda dar algún susto y, quizás, en el futuro tengamos que dar una dosis de recuerdo. Pero esta no es la situación que nos tiene que preocupar en este momento. Esto ocurrirá, quizás, dentro de unos meses o dentro de unos años, en el que quizás haya que revacunar, con una dosis de recuerdo, a las personas más vulnerables. Pero, en este momento, no es muy importante", sentenciaba el microbiólogo.

“La dosis completa de la vacuna hace que sea más leve y haya menos muertes. El mensaje que hay que transmitir es que la dosis completa de la vacuna está siendo muy eficaz con todas las variantes. En este momento no se ha descrito ninguna variante que escape a las vacunas y no la puedan controlar”, señalaba López-Goñi, haciendo hincapié en que las vacunas no dan la inmunidad, "no son 100% eficaces", y que su verdadero objetivo es "reducir la gravedad de la enfermedad, que haya menos gente que acabe en la UCI y que haya menos fallecimientos".









"Permíteme dar un pequeño rapapolvo con cariño"

"Y eso, en todos los países en los que está avanzando la vacunación, se está viendo", agregaba para, acto seguido, mandan un "rapapolvo" a los medios de comunicación: "Permíteme dar un pequeño rapapolvo con cariño y respeto a los medios de comunicación porque quizás estamos alarmando demasiado con la variante Delta, que es más transmisible pero no parece que sea más virulenta".

"Se está viendo que la doble pauta protege contra esta variante. Por lo tanto, creo que con estas variantes hay que estar alerta con estas variantes pero no hay que alarmar a la población", pedía entonces el entrevistado, dejando claro que, por el momento, la vacuna protege de todas las variantes.

Fue entonces cuando el conductor del espacio de Antena 3 pareció algo descolocado ante el comentario, pero reaccionó de manera inmediata: "Al menos en nuestro caso, asumimos el rapapolvo", afirmó el veterano presentador antes de despedir al microbiólogo y cortar la conexión en directo.