Laura Fa, colaboradora de Sálvame, revela lo peor que ha hecho para conseguir una exclusiva: "Es casi delito"

Laura Fa es un rostro conocido de Telecinco al ser una colaboradora habitual de 'Sálvame', uno de los espacios más vistos de la cadena. Asimismo, se la reconoce por ser muy polémica y protagonizar tensos momentos con sus compañeros, dado que no se lleva bien con todos. Como consecuencia, no duda en hablar, con total sinceridad, tanto del programa como de sus compañeros en las entrevistas que le hacen, hecho que también ha sido muy criticado por los tertulianos del programa de Telecinco, principalmente por Lydia Lozano.

"Es el programa más duro en el que he trabajado. Es un trabajo que está bien pagado porque el desgaste mental es muy fuerte. Es difícil, porque intentar actuar a veces, como actuarías en la vida y te puedes olvidar de que muchos hacen tele todo el rato...", comenzaba diciendo Fa en una entrevista. "Es un desgaste de relaciones personales y de trabajo. Es duro porque el trabajo condiciona las horas que estás allí, tu trabajo y también la vida. A veces, con el shock, me costaba dormir a veces si había tenido un día movido. Intento meterme en las guerras que yo creo que me tengo que meter y no en las que quiero provocar como para ir a más. Me gustaría ir más días, pero no me gustaría ir todos. La suerte que tengo es que tengo una vida súper aburrida para los medios...", agregaba.

Estas declaraciones fueron analizadas en 'Sálvame' y le hicieron pasar una complicada semana. Sin embargo, la periodista suele aceptar todos los proyectos que la proponen y no se achanta ante nada, por lo que lo ha vuelto a hacer. Su última aparición fuera de Telecinco ha sido en el espacio de RTVE presentado por Cesc Escolà. En este formato, el deportista se encuentra con rostros reconocidos para hablar con ellos antes de someterse a un entrenamiento.

Consciente de la figura de Fa en la televisión, Escolà quiso saber qué es lo peor que ha hecho en su vida para hacerse con una exclusiva, dado que el mundo de la prensa del corazón es muy complicado y sobrevive por este tipo de noticias sobre los rostros más conocidos. Asimismo, existe mucha competitividad entre los profesionales, por lo que muchos utilizan cualquier recurso para hacerse con la noticia.









"No me asustes"



"¿Qué es lo más fuerte que has tenido que hacer para conseguir una noticia o titular?", quiso saber el conductor del espacio. quien también fue entrenador de la Academia de 'Operación Triunfo'. "Piensa que estuve muchos años haciendo de reportera de calle para la agencia Korpa...", comenzaba contando Fa muy sincera.

"No me asustes", reaccionaba el deportista entre risas, imaginándose lo peor de su invitada como reportera. "Persigues a todo el mundo, entras en sus cosas, buscas información como sea...", seguía explicando, intentando describir el mundo en el que se mueve para justificar lo que hizo antes de contarlo, por lo que parecía grave.

"Es que lo que he hecho no te lo puedo decir porque es casi delito, casi, ¿eh?", confesaba entonces la periodista, sin querer contarlo al ser consciente de la gravedad de lo que hizo. "No lo quiero decir por si a caso lo es", confesaba la comunicadora de Telecinco, dejando claro que no descartaba que fuese un delito lo que hizo, por lo que prefirió guardarse las espaldas y no desvelarlo en televisión.

Por otro lado, Fa suele ser muy reservada con su vida privada, pero no dudó al hablar de sus inicios en el periodismo y de su marido. Tal y como contaba, comenzó dedicándose al periodismo deportivo, dado que con tan solo 8 años comenzó a jugar al baloncesto. Sin embargo, con los años, se fue interesando por el corazón. "Mi entrenador cuando era sénior es ahora mi marido. Desde el año 95, así que prefiero no contarlo porque sino salgo corriendo", contaba.