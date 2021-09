La decisión de 'laSexta Noche' que explica por qué Inda y Marhuenda han desaparecido del programa

Este fin de semana ha vuelto 'La Sexta Noche'. Después de los muchos cambios que hubo en la cadena de televisión tras la marcha de Mamen Mendizábal de 'Más Vale Tarde', que obligó a La Sexta a llevar a cabo un sinfín de movimientos para poder llenar el espacio que abandonó Mendizábal.

Con la llegada de la nueva temporada a la cadena de televisión, ha sido José Yélamo quien se ha encargado de ocupar el espacio que dejó Iñaki López, que ahora presenta junto a Cristina Pardo 'Más Vale Tarde'. Yélamo se enfrentó al reto de ponerse a la altura de su predecesor. No obstante, no ha destacado tanto su estreno en el espacio sino más bien la ausencia de dos colaboradores habituales que el pasado sábado no tuvieron presencia: los periodistas Eduardo Inda y Francisco Marhuenda.

Ambos, colaboradores habituales en la tertulia política desde el estreno del programa en el año 2013, no han participado en el estreno de la temporada del programa. Al parecer, tal y como ha confirmado la dirección, se ha optado por hacer diversas rotaciones entre los tertulianos para que no sean siempre los mismos y poder darle más dinamismo al programa.





Así fue el estreno de José Yélamo en 'La Sexta Noche'

Este fin de semana, como ya venimos contando, Yélamo ha podido debutar como conductor del espacio. Antes de dar paso a la tertulia que se había organizado sobre el 20 aniversario del 11-S, el periodista quiso dedicar unas palabras a la audiencia sobre cómo será esta nueva temporada con él al frente y mandar un emotivo mensaje al recién fallecimiento de un familiar muy querido.

"La Sexta Noche va a seguir siendo esta temporada garantía de actualidad y del mejor análisis, como siempre. Yo sólo puedo aportar lo poco que sé de un oficio, el periodismo, que creo que es más necesario que nunca", comenzó diciendo el presentador, asegurando una gran calidad informativa durante las entregas del espacio.





"Y todo lo que pueda de un imprescindible: la honestidad. Aquí, van a seguir escuchando opiniones que no les van a gustar... y otras tantas que sí. Mi trabajo va a consistir en que puedan oír las que les gustan y las que no. Por ello voy a pelear", declaraba el conductor del espacio, dejando claro que va a ser objetivo y totalmente sincero con los espectadores del programa.

Con esta declaración de intenciones, José Yélamo abrió su nueva etapa al frente del programa de 'La Sexta' dejando claro que el espacio trataría ceñirse a la realidad, pasando siempre por respetar todo tipo de opiniones y sin que hubiera espacio para las faltas de respeto o las polémicas innecesarias. Yélamo se estrenó con un total de 400.000 espectadores siguiendo el programa en directo, lo que supuso un 4,6 por ciento de share. Unas cifras que no llaman la atención por su brillantez pero sí esperan seguir mejorándolas en los próximos meses.