Las palabras de Ion Aramendi a Jorge Javier Vázquez en su vuelta a 'Supervivientes' tras la covid: "Yo..."

Tras la covid, Ion Aramendi ha vuelta al trabajo y lo ha hecho con muchísima energía. El presentador vasco, que confesaba que el covid para él "ha sido complicado", ya se encuentra en perfectas condiciones y con ganas de afrontar la última etapa del reality. En su vuelta al plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha querido mandar un abrazo a sus compañeros de trabajo y le ha dedicado unas palabras a Jorge Javier Vázquez. "Un abrazo para Jorge Javier, que como yo está saliendo del covid. Ya está mucho mejor", decía con una gran sonrisa.

Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez se han contagiado a la vez y han tenido que darse de baja por el coronavirus. Sobera les ha sustituido a ambos al frente de las galas pero, a partir de esta semana, todo vuelve a la normalidad.

Luego, también ha querido hablar sobre Carlos Sobera y su papel al frente del programa cuando ha estado Aramendi confinado por el covid. "Ha hecho muy bien el papel de todos".









Sea como fuere, los tres alcanzan con ilusión la última fase del concurso y con las vacaciones de verano ya a la vuelta de la esquina. Ion Aramendi también se ha pronunciado, en una última entrevista, sobre el susto que le dio su hijo que sufrió un shock anafiláctico. "Todo está controlado. Ion tiene nueve años y es alérgico a los cacahuetes, las almendras y, ahora, por lo visto, también a las avellanas. Le van a hacer una serie de pruebas, unos análisis y tal. Pero se encuentra bien. Tuvimos que llevarle a Urgencias, le pusieron un tratamiento y ha surtido efecto. Ya está en casa", aseguraba el presentador.









Respecto a su inminente paternidad, ha afirmado que está deseando verle la cara al bebé. "Mi mujer sale de cuentas en unos días y seremos padres de una niña, a la que vamos a llamar Marieta. María está llevando perfectamente este último tramo del embarazo, deseando dar a luz".

Ion Aramendi explicó por qué decidió abandonar TVE y volver a Telecinco

Antes de su regreso oficial a Mediaset, Aramendi recordó los años que estuvo formando parte del equipo de 'Sálvame'. Después de decidir abandonar Mediaset, pasó una temporada por ETB y más tarde se incorporó a la cadena pública. "Cuando te propusieron Supervivientes, ¿te lo pensaste mucho?", quiso saber María Patiño.

"Cuando tomas la decisión de embarcarte en un proyecto tan importante como este y de volver a Mediaset, renuncias a cosas muy guays. Yo he sido muy feliz en TVE haciendo El Cazador. He sido muy feliz con la familia que hemos creado allí y me ha costado dejarlo, pero a nivel personal y profesional no podía decir que no", reconocía el presentador.

"Aunque suene a topicazo, es de esos trenes que pasan y a los que no puedes decir que no. Además, esta ha sido mi casa, he estado en Mediaset más tiempo que en cualquier otro sitio", recordaba Aramendi, echando la vista atrás y asegurando que siempre consideró a Telecinco su hogar al haber sido la cadena en la que más años ha trabajado.