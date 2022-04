Ion Aramendi confiesa por qué decidió abandonar TVE y volver a Telecinco: "Me ha costado"

Ion Aramendi se encuentra enfrentándose a un nuevo proyecto profesional. Tras dos años como principal rostro de TVE al presentar tanto 'El Cazador' como 'The Dancer' o 'Mejor contigo', el comunicador vuelve a dar el salto a Telecinco. No obstante, de esta manera, Aramendi regresa a la que fue su casa durante siete años como reportero de 'Sálvame'. A pesar de ello, actualmente, es presentador de 'Supervivientes' y conduce la gala de los viernes de 'Conexión Honduras'.

Antes de su regreso oficial a Mediaset, Aramendi recordó los años que estuvo formando parte del equipo de 'Sálvame'. Después de decidir abandonar Mediaset, pasó una temporada por ETB y más tarde se incorporó a la cadena pública. "Cuando te propusieron Supervivientes, ¿te lo pensaste mucho?", quiso saber María Patiño.

"Cuando tomas la decisión de embarcarte en un proyecto tan importante como este y de volver a Mediaset, renuncias a cosas muy guays. Yo he sido muy feliz en TVE haciendo El Cazador. He sido muy feliz con la familia que hemos creado allí y me ha costado dejarlo, pero a nivel personal y profesional no podía decir que no", reconocía el presentador.









"Esta ha sido mi casa"



"Aunque suene a topicazo, es de esos trenes que pasan y a los que no puedes decir que no. Además, esta ha sido mi casa, he estado en Mediaset más tiempo que en cualquier otro sitio", recordaba Aramendi, echando la vista atrás y asegurando que siempre consideró a Telecinco su hogar al haber sido la cadena en la que más años ha trabajado.

"Han pasado seis años, pero me acuerdo que la última vez que estuve aquí me pegué una llorera antológica. Lloré más que tú en tres años Lydia. Todavía hay gente que se acuerda y me lo recuerda", agregaba el comunicador, haciendo referencia a lo comentada que fue su despedida de 'Sálvame' años atrás, ya que acudió al plató y se rompió entre lágrimas al tener que decir adiós a sus compañeros.

Como consecuencia, actualmente, el presentador se encuentra muy emocionado ante este nuevo proyecto y al volver a formar parte de Mediaset, dado que 'Supervivientes' es uno de los formatos estrellas de la cadena. Asimismo, Aramendi reconoció que ya se ha fijado en algunos de los concursantes del reality: "Hay algunos que, a priori, me gustaron mucho, pero ni puedo ni quiero tener favoritos". De la misma manera, aunque adora el programa, asegura que "nunca iría en Supervivientes" por lo que supone.

