Las mejores actuaciones de las audiciones de 'La Voz Senior'

Las audiciones a ciegas de 'La Voz Senior' están a punto de terminar, este miércoles, 29 de mayo, que se emite a las 22.40 horas. La edición del programa musical, cuyos protagonistas son los más mayores, nos ha puesto los pelos de punta con grandes actuaciones de los 'talents', que han cumplido el sueño de aparecer en la pequeña pantalla, algunos para darse a conocer y otros para reivindicar su talento ante el gran público. Vamos a disfrutar de la selección de cinco interpretaciones que nos han tocado la fibra sensible.

'La Bohème' - 'Tata' (Rosario)

'Tata' (Rosario) ha sido la primera concursante en actuar en las audiciones a ciegas del programa de Antena 3. La sevillana ha puesto al público en pie, ha girado a todos los 'coaches' con su versión de 'La Bohème', ha escogido a Antonio Orozco y le ha besado en la boca para celebrar su entrada triunfal en el programa, ante la atenta mirada de David Bisbal, Pablo López y Paulina Rubio.

"Ya era hora que a los cantantes mayores nos dieran la oportunidad para salir en la televisión", ha reivindicado 'Tata'. "Mi sueño es llegar a los 90 en los escenarios", ha añadido.

'Señor azul' - José María Guzmán

La nueva edición del 'talent show' coproducida por Atresmedia y Boomerang TV está revelando y redescubriendo a auténticos aristazos que tocan la fibra del público y de los 'coaches'.

Es el caso de José María Guzmán, miembro del equipo de Pablo López y cantante que ha pertenecido a grupos españoles de renombre, como Cadillac y Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Precisamente, con Cadillac, representó a RTVE y participó en la edición de 'Eurovisión' del 1986. Allí el grupo consiguió hacerse con el décimo puesto, con la interpretación de 'Valentino'. Guzmán también ha actuado en varios musicales, como 'Godspell' y 'Queen. We Will rock you'.

En el primer programa de las 'audiciones a ciegas' de 'La Voz Senior', Guzmán ha interpretado 'Señora azul', una canción de su propio grupo de música, que ha trasladado a los 'coaches' a un concierto de rock de los años 70 y que critica a los medios de comunicación que malmeten contra los artistas sin tener el suficiente conocimiento.

"Es de la época del pantalón de campana, la patilla y la barba", ha explicado el cantante de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.

'Unchain my heart' - Marcelo Gómez

La voz rockera de Marcelo Gómez, que ha versionado la adaptación de 'Unchain my heart' de Joe Cocker, y su enorme talento con la batería han dejado con la boca abierta a los cuatro 'coaches', que se han dado la vuelta sin pensárselo dos veces. Gómez ha decidido unirse al equipo de Antonio Orozco.

'Amar pelos dois' - Enriqueta Caballero

El sentimiento de Enriqueta Caballero nos ha hecho viajar a un mundo paralelo de ternura con 'Amar pelos dois', la canción con la que el portugués Salvador Sobral ganó 'Eurovisión 2017', y ha encandilado a Bisbal, Orozco y López, al que ha escogido como 'coach'.

'Maitechu mía' - Fernando Cejalvo

El madrileño Fernando Cejalvo, que se ha autodenominado admirador de la belleza, ha hecho que todos los 'coaches' se den la vuelta ante una actuación magistral, interpretando la zarzuela 'Maitechu mía' y nos ha hecho reír a carcajadas con sus ingeniosas respuestas: "Como soy de carácter optimista venía pensando en que esto podía ocurrir. Confieso que huele un poco a fantasmada, pero es la realidad. Ya venía preparado", ha explicado el participante, antes de escoger a David Bisbal como 'coach'.