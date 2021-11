Las consecuencias que ha tenido para María Patiño su ausencia en 'Socalité': "Se nota demasiado"

María Patiño, además de ser una habitual colaboradora de 'Sálvame', cada fin de semana se pone al frente de 'Socialité'. Es por esto por lo que, este sábado, los fieles espectadores del formato se mostraron muy sorprendidos por la ausencia de la presentadora en el programa del corazón. Esto se debe a que la comunicadora se ha cogido unos días de vacaciones para irse a Lanzarote por su intenso ritmo de trabajo, ya que estas últimas semanas también ha sustituido a Jorge Javier Vázquez en el 'Deluxe'.

Así lo ha dejado ver Patiño en su Instagram. La comunicadora ha publicado varias fotos en las que se la puede ver relajada y tomando el sol. La presentadora se ha hospedado en el hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa, de cinco estrellas y que dispone de grandes lujos. "Respirar para coger aire es muy necesario", escribía la presentadora junto a las fotos de su escapada, dejando claro lo mucho que necesitaba este descanso.





Como consecuencia, ha sido Nuria Martín quien ha cogido las riendas del programa del corazón y ha sustituido a su compañera. Con Martín al frente, el espacio de Telecinco logró marcar los datos de audiencia más altos de la temporada, lo que comunicó Mediaset y compartió la misma Patiño. "Socialité con Nuria Martín consigue su mejor dato de los últimos 3 programas con un 15.7% y 1.280.000 espectadores", publicaba la cadena.

"Toma ya!!! Felicidades Nuria Martín y equipooo", comentaba la presentadora a través de su cuenta oficial de Twitter, haciendo eco de la gran noticia para su programa y su compañera, a pesar de que ha coincidido con su ausencia. La audiencia también ha querido opinar sobre el papel de Martín y han dejado claro lo mucho que les gusta la labor de la presentadora sustituta. Tanto, que algunos han pedido que se mantenga en lugar de Patiño.





"Me gusta más Nuria Martín en Socialité"

"Patiño disimula un poco hija, que se nota demasiado que estáis fastidiados y te pasas el día como una niña pequeña diciendo chincha rabiña, y a saber si es cierto que lo dudo", decía un usuario de Tiwtter, contestando al comentario de Patiño sobre el gran trabajo de Martín al frente del espacio. "Lo hace mucho mejor que tú seguro que tiene más de 101 te da de vueltas", decía otro. "Me encanta como lo hace Nuria, mucho más natural que tú María", comentaban, señalando que la preferían antes que a Patiño.

"Patiño hoy lo ha pasado mal con Nuria Martin. Que, por cierto, tiene mas frescura que ella para la pantalla", "Me gusta más Nuria Martín en Socialité" o "Es para que lo vean los directores, yo siempre lo he dicho, Nuria es mejor presentando, es lo que dijo Nagore Robles que no presenta bien", agregaban.









Estas últimas semanas María Patiño no ha parado de trabajar. Además de asistir cada día a 'Sálvame' como colaboradora, también ha tenido que hacer el trabajo de Jorge Javier Vázquez, quien se encuentra de baja por motivos de salud. "Me han detectado una laringitis aguda y me han recomendado descansar y no forzar la voz con las cuatro horas de directo y las funciones", contaba el presentador de 'Sálvame' sobre su ausencia.

"Estaré toda la semana fuera. No voy a hacer televisión. Me han recomendado 10 días de descanso relativo de la voz. Llevaba tres semanas muy tocado y acababa los programas agotadísimo. No podía continuar así, si no paraba me dijeron que el problema podía convertirse en crónico", aclaraba.