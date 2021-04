Kiko Matamoros reaparece en 'Sálvame' y preocupa a los colaboradores por su aspecto físico: "Convaleciente"

Este jueves, los espectadores de 'Sálvame' se mostraron muy intrigados y preocupado por el estado en el que se encontraba Kiko Matamoros. Nada más comenzar el programa, Carlota Corredera arrancó el espacio saludando a todos los colaboradores presentes como es habitual. Sin embargo, se detuvo en Matamoros para explicar lo sucedido antes que las redes sociales se inundaran de comentarios al respecto.

El colaborador se encontraba en su asiento como siempre, pero llamó la atención por presentarse con gafas de sol. Matamoros decidió ponérselas para ocultar que sufría en el rostro, dado que considera que resulta "desagradable". Ante la insistencia de la presentadora, decidió destaparse para mostrar su cara, aunque se volvió a colocar las gafas de manera inmediata.

"Kiko Matamoros está con gafas de sol pero porque está convaleciente de un ojo", comenzó explicando la conductora del espacio de Telecinco. "Es desagradable, pero a mí me da igual", aseguraba el colaborador antes de quitarse las gafas para mostrar lo que le pasaba. "Enséñalo si quieres porque luego la gente habla mucho por redes, ya sabes", le aconsejó Corredera. De pronto, Matamoros se quitó las gafas y dejó ver el mal aspecto de su ojo derecho, ya que se encontraba irritado y con el parpado caído.

"¡Uy!", exclamaban los colaboradores al verle. "Lo tienes muy irritado", corroboraban, aparentemente preocupados por su compañero. "¿Es un orzuelo?", quiso saber la presentadora. "No. Yo creo que es una úlcera. Me salió cuando me fui a la cama y está mañana he ido a la farmacia y me han dado una pomada antibiótica", explicó el colaborador. "Pues espero que no te moleste mucho el ojo", concluyó Corredera para dar comienzo al programa.

Fue entonces cuando la presentadora introdujo el tema del día: las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en el documental emitido por Telecinco. El pasado miércoles, la cadena emitió una nueva entrega, ya que han decidido cambiar su hueco en la parrilla y dejar los domingos al debate de 'Supervivientes', cuya nueva temporada se lanzó este jueves.

Kiko Hernández habla sobre el documental de Rocío Carrasco

"Yo tenía que tener los ojos como Matamoros después de lo que vi ayer", comenzó diciendo Kiko Hernández. "A mí me cuesta mucho hablar de cosas mías, pero es que a mí me ocurrió también un hecho con una de mis hijas que se rompió un brazo. Tardé quince minutos en llevarla al hospital y esos quince minutos se me caían unos lagrimones que no podía ni ver la carretera. Y esos quince minutos fueron los peores de toda mi vida", confesó el colaborador.

"No me imagino el dolor de ese niño. Sean 6, 12, 14 o 26 horas con ese brazo roto y un padre que pasa absolutamente de ese niño y de ese dolor. Es que no lo entiendo", manifestó Hernández, mostrándose muy confundido con las declaraciones de Carrasco, quien contó que su hijo David se rompió el brazo y Antonio David no quiso llevarle al hospital.