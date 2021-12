Kiko Hernández estalla contra su propio programa y acusa a la dirección de 'Sálvame' de "manipulación"

Lydia Lozano está dando mucho que hablar estos últimos días. Este domingo, la colaboradora de Telecinco organizó un mercadillo solidarios para recaudar fondos y destinarlos a La Palma para ayudar a los afectados por la erupción de Cumbre Vieja. La comunicadora ha pedido la colaboración de sus compañeros de programa, quienes no han dudado en donar parte de su armario.

Sin embargo, esto también está dando mucho que hablar e igual que, la semana pasada, tuvo un enfrentamiento con Laura Fa, este martes fue el turno de Kiko Hernández.El colaborador acaparó toda la atención del espacio al ser el único tertuliano que no ha participado de ninguna manera a la iniciativa de su compañera.

Ante el señalamiento de los presentes, el colaborador se justificó ante Lozano y aseguró que no había podido participar porque se encuentra de mudanza y no tenía localizada la ropa que puede donar. Sin embargo, este argumento, no ha convendido a Carlota Corredera, quien se ha mostrado muy crítica con sus compañero por su actitud.

"¿Hay alguien que se cree la excusa de Kiko Hernández? Si se cambió de casa hace mucho tiempo", cuestionaba la conductora del espacio de Telecinco, poniendo en duda la excusa de Hernández. "Me he mudado hace unos meses, pero en ese tiempo he estado muy liado: he presentado el programa en agosto; como todo el mundo sabe, me he ido de vacaciones en septiembre; he necesitado parar tres semanas al estar sobrepasado; he sufrido varias muertes en este tiempo,… tengo todo en cajas hasta el punto de que mis hijas me piden juguetes que no sé dónde están todavía", insistía el colaborador, aparentemente molesto con la presentadora por sus acusaciones.









"Tengo un bombazo"



Asimismo, aseguró que no tenía ningún problema con colaborar para la causa, dado que ya había ayudado a La Palma a través de la campaña de Mediaset con Mensajeros de la Paz. No obstante, estas palabras no convencieron a Corredera, quien no dudó en mostrar las pruebas que se cargaban el argumento de Hernández y le acusó de "demagógico y populista".

"Tengo un bombazo. Me acaban de decir que fuera de cámara has reconocido que no has donado nada porque no te salió de los…", desvelaba la conductora del espacio de Telecinco. Esta supuesta filtración acabó con la paciencia del colaborador, quien no dudó en levantarse de sus silla para atacar directamente a la dirección de 'Sálvame', culpables de la confesión de Corredera.

"¡Ay, ay, ay! ¡Fíjate cómo se puede desvirtuar, manipular y mentir fácilmente! En la reunión previa les estaba explicando que tengo todavía mi vida en cajas y ellos no se lo tragaban, así que para que me dejaran en paz les dije 'mira, si lo que queréis es que os digo que fue porque no me salió de los cojo***, os lo digo y ya está'. Esa fue la conversación, y de eso dicen ahora esto. ¡Qué fácil es manipular en este programa!", exclamaba Hernández, señalando directamente a sus superiores.

Finalmente, todo terminó con los colaboradores cachondeándose de su compañero, además del "mercadillo de los horrores" de Lozano. Acto seguido, el programa compartió unas declaraciones de testigos que opinaban que el mercadillo benéfico no estaba bien organizado.