Kiko Hernández estalla ante las mentiras de Carmen Borrego: "¡Qué hartura! ¡Qué asco!"

Desde que participaron en 'Día a día',Kiko Hernández se refiere a Carmen Borrego como 'Potota', ya que en el mencionado programa la llamaban 'Cotota' en broma y de manera cariñosa. Pero este apodo, sumado a las actuales polémicas que protagoniza la famila Campos en el espacio de Telecinco, generó un tenso debate en 'Viva la vida'.

Esta vez fue Alejandra Rubio quien saltó a defensa de su tia, ya que no le veía la gracia al nombre, además de considerar que este tipo de calificativos se hacen para "humillar". Sin embargo, Kiko Matamoros se posicionó de lado de su compañero y aseguró que solo era una broma. "No es una gracia, no es necesario humillar a las personas, a mí me han educado para no hacerlo", le contestaba Borrego.

Por su parte, Hernández no quiso dar bola a Rubio, ya que considera que es muy joven y que está "a años luz" de saber cómo se hace televisión: "Cuando pasen unos años, hablamos de lo que hay que hacer y de lo que no".

No obstante, dadas las declaraciones de Borrego, el colaborador de 'Sálvame' se ha mostrado muy sorprendido al no entender su reacción, dado que cuando se llaman en privado también la llama "Potota" y ella se lo toma como una broma, incluso siempre le contesta entre risas que le va a mandar un "salchichón de Málaga".

"Si realmente quisiera humillar, me subía al pulpillo a leer las conversaciones que hemos tenido tú y yo a lo mejor tu marido hoy se marchaba de casa", advertía el periodista. Esto se debe a que, tal y como ha afirmado, la menor de las Campos solo habla con él cuando su marido no está en casa porque no le soporta.

"Eres una mentirosa de libro, de manual, de enciclopedia. Ya no te voy a llamar Potota, te voy a llamar mentirosa y embustera", agregó. Para demostrar que era Borrego quien mentía, ya que según ella solo han hablado un par de veces, el colaborador mostró sus conversaciones a Jorge Javier Vázquez.

"Tengo a tu madre más respeto que tú"

"No has mentido, incluso se advierte cierta complicidad", reveló el presentador, dejando claro que parecen amigos y que hablan de su marido. "La próxima vez enseño los mensajes. A mi no me dejes de mentiroso", advirtió.

"Tengo a tu madre más respeto que tú. Tu madre ha pasado la peor semana de su vida por el enfrentamiento con Jorge Javier ¿Y quién ha estado con ella? Porque a ti no se te ha visto el pelo. Solo se te ha visto el pelo aquí", añadió, refiriéndose a que solo se pronuncia en el plató de Telecinco para vender exclusivas: "Estate con tu madre y no solo para vender exclusivas"."¡Qué hartura! ¡Qué mentirosa eres, tía! ¡Qué asco!", concluyó.