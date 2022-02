Kiko Hernández se encuentra en un complicado momento al sufrir un duro golpe profesional fuera de 'Sálvame'

Además de informar de las vidas de los famosos, 'Sálvame' también suele dar protagonismo a sus colaboradores. Jorge Javier Vázquez se caracteriza por siempre ser muy claro y manifestar su opinión cuando así lo decide. Mientras que el resto de comunicadores también acaparan parte del programa por sus personalidades, por los enfrentamientos entre ellos y por algunos aspectos de su vida privada.

Por esto, Kiko Hernández es uno de los colaboradores más reconocidos del espacio de Telecinco, donde lleva interviniendo desde 2016. A pesar de ello, aunque siempre ha trabajado en televisión, el colaborador quiere descubrir nuevas facetas profesionales. Es por esto por lo que, actualmente, se encuentra trabajando en otro proyectos fuera de Mediaset. Entre sus trabajos, el colaborador de Telecinco dio su salto al teatro el pasado año con 'Distinto', una obra que se estrenó a principios de febrero del 2022 en el teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Asimismo, cuenta con otros negocios alejados de la pantalla, pero no se encuentra en su mejor momento empresarial. El comunicador tiene un negocio de aceitunas, aunque no es el único negocio al que se dedica para no depender solo de su trabajo televisivo. Es más, el propio Hernández ha asegurado en más de una ocasión que tiene negocios que no son públicos. A pesar de ello, se ha encontrado con problemas en su puesta por la venta de aceitunas.









El colaborador ha retirado el producto

Según ha afirmado 'Semana', ‘Chupadedos’, el nombre que él mismo ha puesto al producto, ha terminado desapareciendo por no cumplir con lo objetivos que él esperaba alcanzar. Esto ha descolocado a sus espectadores, dado que este producto tuvo un gran éxito en sus inicios gracias a la promoción que le dio Telecinco por todas las imágenes compartidas por sus compañero de programa.

El comunicador lleva sin publicar nada de las aceitunas en redes sociales desde el pasado mes de noviembre y tampoco hay rastro de página web. Por lo tanto, parece que el producto se ha retirado por completo al no tener ni una plataforma para comprarlo. Asimismo, el medio mencionado señala que los negocios donde se vendían estas aceitunas aseguran que ya no están disponibles por no tener la acogida que esperaba.

Sin embargo, según afirman estos establecimientos, en un principio el producto sí funcionó. La promoción de los colaboradores de Telecinco fue de gran ayuda, pero, poco a poco, la gente fue perdiendo el interés y dejaron de reclamarlas. Es por esto por lo que al colaborador de Telecinco no le ha quedado más remedio que retirarlas del mercado.