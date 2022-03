Karlos Arguiñano se enfrenta a un complicado momento profesional lejos de Antena 3

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Sin embargo, a pesar de que se ha dedicado toda su vida a la cocina, el chef cuenta con otros proyectos profesionales fuera de las cámaras y los fogones.

Parece que Arguiñano no se encuentra en su mejor momento, dado que algunos de sus negocios se han visto afectados por la complicada situación derivada de la pandemia por coronavirus. Sus negocios en hostelería no pasan su mejor momento, lo que empeoró todavía más la situación en la que se encontraba el presentador, quien aseguró en su paso por 'El Hormiguero' lo mucho que le había afectado la pandemia.









"Se suspendieron todo tipo de festivales"



"Estamos atravesando un momento difícil… En nueve meses no he abrazado a ninguno de mis nietos. Eso es lo que más duro se me está haciendo", contaba el cocinero visiblemente afectado por todo lo que estaba pasando. Por si esto fuera poco, otro de los negocios del chef que se encuentra en un mal momento es Baiko Kirola SL, un negocio de pelota vasca con gran reputación en Euskadi.

Tal y como ha confirmado Vanitatis, Baiko Kirola se encuentra en un momento muy crítico a raíz de la llegada del coronavirus. En 2020, la empresa sufrió unas pérdidas de hasta 146.637 euros. Asimismo, dada la situación, el conductor del espacio de Antena 3 ingresó un millón de euros menos que en ejercicio anterior.

"El 12 de marzo de 2020, ante la evolución de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, se suspendieron todo tipo de festivales deportivos y campeonatos en la disciplina de pelota a mano. Dicha suspensión afectó a toda la plantilla de la empresa ya que su dedicación profesional se encuentra directamente relacionada con la celebración de estos eventos deportivos", declara el mencionado medio.