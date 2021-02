Karina pone en su sitio a Fernando Simón tras sus palabras sobre la manifestación del 8-M: "De cajón"

La célebre cantante Karina ha perdido los papeles este sábado en sus redes sociales contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

En concreto, lo ha hecho a colación de la manifestación del próximo 8 de marzo,Día Internacional de la Mujer, en la que muchas asociaciones feministas quieren seguir con sus proclamas pese a las circunstancias en las que se encuentra el país, con una pandemia en plena ebullición.

Manifestaciones de hasta 500 personas

Y es que, aunque la tercera ola esté remitiendo y las medidas se estén relajando, lo cierto es que la pandemia en nuestro país hace cada día estragos y muchas personas siguen falleciendo en nuestros hospitales. Según los datos del Ministerio de Sanidad, más de 60.000 personas han fallecido en un año, aunque esta cifra hay otros organismos públicos que elevan de forma considerable.

Rodrigo Jiménez

Es bajo este paraguas es donde se centra la crítica de la cantante. Y es que el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha recibido ya varias propuestas para manifestarse durante ese día por parte de diferentes asociaciones., Aunque no se ha mostrado en favor de celebrarlo, las últimas intenciones del delegado, José Manuel Franco, es que no haya marchas superiores a 500 asistentes, un criterio proveniente de la Consejería de Sanidad y con el que "rotundamente" quieren evitar una gran protesta feminista, como la ocurrida el año pasado, con la polémica que dio, así como en años precedentes

El mensaje de Karina a Fernando Simón por el 8-M

En esta dirección ha querido mostrarse la cantante Karina a través de su cuenta de Instagram, donde comenta a sus seguidores la realidad política y social de nuestro país. "Hoy os traigo una opinión que a lo mejor a muchos no os gusta, pero me veo en el deber de darla. Hemos cumplido con todo lo que no se nos ha dicho, y se suspenden todas las fiestas: las Fallas, la Semana Santa, los Sanfermines... todas las fiestas del país, y hay cantidad de familias que viven de estas fiestas, ¿y quién les ayuda, nadie?", ha arrancando preguntándose, después de que varios Ayuntamientos ya hayan anunciado que no habrá actos como los años anteriores.

Ha sido en este momento, cuando la cantante se ha querido dirigir al doctor Fernando Simón. "¿Y el 8-M quieren que haya una reunión de 500 personas? ¿Y usted señor Simón, dice que debajo de un paso de Semana Santa hay más contagio que en esas reuniones? Yo no lo creo, porque a todos los costaleros y señores de trono le hagan el PCR y den negativo, porque si no no les ponen, esto es de cajón", ha sentenciado. "Yo lo único que pido es un poco de sentido común, las directrices que sean más serias y firmes porque la ciudadanía no lo estamos muy en serio. La pandemia no es una broma, se ha llevado muchas vidas. Coged libros y a enterarse mucho. A cuidarse mucho", ha acabado, mandando un nuevo beso a sus seguidores.

