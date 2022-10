Kaley Cuoco confiesa cuándo el amor de Penny y Leonard se hizo real fuera de 'The Big Bang Theory': "Lo besé"

En muchas ocasiones el amor entre actores ha traspasado pantalla. Este fue el caso de Kaley Cuoco y Johnny Galecki en 'The Big Bang Theory'. Los actores decidieron darse una oportunidad a pesar de ser compañeros de trabajo, pero dos años después rompieron. A pesar de ello, parece que ambos siguen manteniendo una buena relación y que decidieron separar sus caminos sin rencores.

No solo por eso, los intérpretes siempre serán recordados por ser Penny y Leonard, una de las parejas más populares de nuestra televisión. El final de la ficción se emitió en 2019, pero su historia de amor sigue estando presente. Esto se debe a que durante toda la serie tuvieron una historia de amor que terminó en boda a pesar de sus idas y venidas. No obstante, en la vida real no tuvieron la misma suerte y, tras estar junto de 2008 a 2010, su amor terminó.

Ahora, ha sido Cuoco quien no se ha cortado al hablar de su relación en una entrevista para Vanity Fair. "Desde el principio estaba muy enamorada de Johnny. Ni siquiera lo escondía", comienza reconociendo la actriz. "Los dos salíamos con otras personas en ese momento, pero yo solo tenía ojos para él. Luego, cuando descubrí que él también solo tenía ojos para mí pensé ’Oh, oh, esto va a ser un problema", añade.

A pesar de ello, el actor asegura que no suele darse cuenta cuando intentan ligar con él y que no tenía "ni idea de ningún tipo de enamoramiento" por parte de su compañera de reparto. "Era obvio que siempre había algo ahí. Había química y nos enamoramos. Así fue toda la primera temporada, hasta que estuvimos juntos de verdad", cuenta la actriz sobre las escenas que grababan juntos.

De hecho, su primer beso fue en la ficción, pero ella estaba tan nerviosa como si fuera real. Concretamente, este momento se dio en la primera temporada cuando Penny invitaba a sus vecinos a una fiesta de Halloween en la que ella iba vestida de gatita y, al final de la noche, besaba a Leonard. "Sabía que estaba muy mona con ese disfraz, así que me sentía muy bien", dice Cuoco al respecto. "Y sabía que él pensaba que estaba muy mona porque lo había comentado antes. Pero estaba muy nerviosa antes de ese beso", recuerda. "Lo besé como Penny antes de que empezáramos a salir, y es raro cuando te gusta alguien y lo estás besando como actriz", revela la actriz.









"Nos cazó escondiéndonos detrás de un coche"



De igual manera, ambos reconocieron que una escena en la que tuvieron que estar mucho tiempo pegados en el hueco del ascensor fue decisiva para darse cuenta de sus sentimientos. "Ella parecía extremadamente feliz en mis brazos", asegura Galecki. "Creo que nos enamoramos un poco en ese hueco del ascensor", corrobora ella.

"Sentimos algo, sí. Creo que fue un punto de giro en nuestra relación. En ese momento, los dos sabíamos que había algo mutuo y que iba a ser más una distracción del trabajo tratar de seguir ignorándolo que reconocerlo y rendirnos a ello", agregaba él. "Estaba supernerviosa y no dejaba de pensar ‘Dios mío, dios mío’. Era un manojo de nervios estando tan cerca de él", confiesa la actriz tras apuntar que sus mejillas "estaban realmente rojas".

Finalmente, fue el actor quien se atrevió a pedirle una cita. "¡Nos besamos en el bar!", cuenta la intérprete. Asimismo, cuentan que los besos siguieron dándose a lo largo de la noche, hasta el parking. Aunque la emoción hizo que Cuoco quisiera anunciar su relación a todos, él prefirió guardarlo en secreto para que no afectase en el trabajo y ella lo apoyó.

De hecho, solo fueron pillado una vez en el set y fue Chuck Lorre, el creador de la serie. "Nos cazó escondiéndonos detrás de un coche en el parking. ¡Nos agachamos como niños escondiéndose de sus padres!", recuerda Galecki entre risas, aunque Lorre optó por nunca decirles nada.

Después de dos años rompieron, pero mantuvieron su buena relación. "Estuvimos juntos durante mucho tiempo. Nos adorábamos de verdad, y tuvimos suerte porque cuando se produjo nuestra ruptura, no hubo juego sucio, no hubo nada malo en nuestra relación... Simplemente se acabó. Sí, hubo algo de dolor durante un tiempo, pero no nos llevó mucho tiempo volver a ser lo que éramos antes de salir y ser amigos”, reconoce Cuoco. "Seguimos amándonos, sólo que de otras maneras", asiente Galecki.