El juez Taín tumba el argumento clave de la defensa a Rocío Carrasco en Telecinco: “Que España lo tenga claro”

El juez José Antonio Vázquez Taín tumbaba este viernes en el 'Programa de Ana Rosa' uno de los argumentos claves de la defensa a Rocío Carrasco tras sus acusaciones a Antonio David en el docuemntal “Rocío: Contar la verdad para seguir viva”. Una entrega en 12 partes en la que la hija de Rocío Jurado acusaba a su ex marido de malos tratos y abusos tanto físicos como psicológicos, con episodios de violencia y en los que relataba un intento de suicidio que frustró Fidel Albiac.

Un testimonio que ha levantado mucha simpatía en el público, así como un aluvión de comentarios en defensa de Carrasco tanto dentro como fuera de la cadena. Pero especialmente en el propio Telecinco, donde gran parte del equipo de Sálvame ha dado la espalda a la versión de Antonio David. Y precisamente uno de los argumentos más empleados para defender a la hija de Pedro Carrasco es que, en la causa sobre malos tratos que la jueza sobreseyó hace años, no hubo un proceso judicial correcto.

La contundente respuesta del juez Taín

Precisamente a este punto ha dado réplica este viernes el juez Taín, colaborador en el programa de las mañanas de Telecinco que presenta la periodista Ana Rosa Quintana. “Vamos a intentar, desde el punto de vista solamente técnico jurídicos, dar una serie de pinceladas muy muy claras”. Lo primero, el magistrado y colaborador de Mediaset tumbaba el argumento de que la situación de la causa es “provisional”. “Cierto que los archivos solo son provisionales, el 99,9% de los archivos en este país son provisionales. Nunca se hace un archivo definitivo por aquello de 'si algún día aparece un nuevo indicio'”.

El otro aspecto que echaba por tierra el juez es que pueda aparecer otra prueba: “Pero, para poder reabrir una causa que esté archivada tiene que aparecer algo nuevo. Pasado el tiempo, en estos casos de intracomunitaria, ya sea doméstica o de género, es muy difícil que aparezca algo nuevo”.

“Y esto es lo que me gustaría que se recalcara mucho, para que toda España lo tenga claro. No sólo el 65% de las juezas de este país son mujeres, y más jóvenes que no; no sólo estamos hablando de la única profesión en la que son claramente mayoría, sino que están muy especializadas, por lo que no puede hablarse de justicia machista”, destacaba Taín sobre los comentarios de que los jueces son machistas.

El Juez José Antonio Vázquez Taín habla alto y claro sobre el Caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en Ana Rosa.



No hay más preguntas señoría. pic.twitter.com/7bPm6hIvrU — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) March 25, 2021

Taín: “Respeten lo que han hecho los jueces”

“Los órganos de violencia doméstica son especializados. Se busca a gente muy preparada, se les da formación constantemente, y están apoyados por un equipo psicosocial, que siempre es una psicóloga y una educadora social”, destacaba el colaborador del programa de Ana Rosa. “Mujeres que, además, las saben tratar, la saben escuchar y hacen buenos informes. 6 jueces, apoyados en equipos técnicos, han elaborados unos informes para poder sobreseer, porque sino estarían incurriendo en un delito”, concluía el magistrado en la tertulia.

Eso sí, el juez quería dejar claro que entendía la empatía hacia Carrasco pero pedía respeto para la justicia. “Y luego, si eso ya tuvo una revisión especializada y técnica, tenemos que hablar desde el respeto y decir: “yo creo que se debería hacer algo con esta persona”. Hay gente que interioriza delitos que ni siquiera ha sufrido. Pues a lo mejor le vamos a dar un apoyo o un tratamiento, que desde el ministerio se puede hacer, pero siempre respetando lo que han hecho los jueces. Estamos poniendo en cuestión algo sin siquiera explicar cómo funciona un mecanismo que, oiga, si quieren mejorar está en sus manos, denos más medios”, terminaba.