Juanma Castaño confiesa lo que le pidió su hijo antes de ir a 'La Resistencia': "Me dijo que no contestase"

La noche del martes,David Broncano volvió a ponerse al frente de 'La Resistencia' y recibió a Juanma Castaño, director de El Partidazo, y Miki Nadal como invitados. Los comunicadores asistieron para promocionar la segunda temporada de 'Cinco Tenedores', el programa que ambos presentan en Movistar+ y en el que entrevistan a conocidos invitados entre fogones, además de competir entre ellos para ver qué plato ha quedad mejor.

"Presentáis 'Cinco Tenedores' en Movistar+ y esto, intuyo que sale de que estabais en 'MasterChef'", comenzaba diciendo el presentador. "Estuvisteis en Celebrity supongo", agregaba. "Él no. Él ganó el anónimos", soltaba Miki Nadal sobre Juanma Castaño, entre risas. "No. Yo gané el Junior y él el de los abuelos", le contraatacaba el periodista deportivo. "Hay abuelos, anónimos, celebrity y niños", explicaba el colaborador de 'Zapeando'.

"¿Cómo se llama el de abuelos?", quiso saber el conductor del espacio muy sorprendido. "'MasterChef Abuelos'. Los senior. MasterChef IMSERSO", contestaba Castaño. "No desmontan el plató. Están tres meses con los anónimos, luego con los celebrity, luego los niños para navidad, los abuelos para Semana Santa...", aclaraba Nadal. "Los abuelos cuanto antes. Hay que grabar y emitir", bromeaba el periodista. "Es verdad, que la grabación de los abuelos solo dura una semana por si acaso", corroboraba el cómico.

"Los abuelos cocinarán mejor que los niños. Imagino que, ahora mismo en España, después de 55 ediciones de 'MasterChef', habrá niños que en su casa se peleen con sus abuelos porque cocinan mejor que ellos. Ya una competición interna en familia", reflexionaba Broncano. "¿Crees que nosotros sabemos esas cosas? No tengo ni idea", reaccionaba Castaño. "Yo confío en el respeto de los menores a sus mayores", apuntaba Nadal.









"Mi hijo mayor tiene 15 años y es muy fan de 'La Resistencia'"



"¿Cómo quedasteis vosotros?", preguntó el comunicador. "Ganamos. Empatamos. La única edición en toda la historia en la que ganaron dos", recordaba Castaño. "¿Pero por qué hicieron eso?", insistió Broncano sin dar crédito. Pues mira, te lo voy a explicar. Muy sencillo. Yo cocino mejor, pero él llevó a su hija a la final, que es una niña encantadora. Entonces, claro. Le dijeron que cómo íbamos a dejar que la niña se fuese a casa llorando", decía el periodista de COPE, siguiendo el tono de broma.

"Eso no vale, Miki... Es como los de 'La Voz', cuando van y dice que es les han atropellado el perro. Y ya está Alejandro Sanz en la silla, que es una persona muy sensible, y dice: 'vale, pues para adelante con el perro'", opinaba el presentador. "Tal cual", corroboraba Castaño. "Mira, cada uno utiliza sus armas. La cocina no era la mía y tuve que llevar a la niña", afirmaba entre risas el comunicador de laSexta.

"Que no sé si sería la tuya tampoco ¿Era tuya?", seguía bromeando Castaño con su compañero. "Sí, sí. Estás poniendo en duda mi paternidad delante de toda España. Tú tienes dos hijos, uno te ha dicho que no hagas el ridículo y estás haciéndolo ya", reaccionaba Nadal. "Mi hijo mayor tiene 15 años y es muy fan de 'La Resistencia'", confirmaba el periodista. "Entonces, ya es consciente de si su padre está haciendo el ridículo", asentía el presentador. "Entonces, lo primero me ha dicho que, por favor, no viniera. 'Papá, ¿tú para qué vas?'. Luego, me dijo que no me metiese en líos y que no contestase a nada. Que no conteste a nada que sea viral, no quiere problemas", confesaba entonces.