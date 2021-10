Juan y Medio se salta el guion y manda un llamativo mensaje a los políticos: "Con buen rollo todo esto, eh"

Juan y Medio es uno de los rostros más populares de la televisión. Principalmente conocido por su presentación en 'Punto y Medio', 'Menuda noche' o 'La tarde aquí y ahora', se ha convertido en la imagen de Canal Sur y de la 'Gala Inocente, Inocente', dado que lleva poniéndose al frente de esta desde 1997, gracias a que fue contratado en 1992 como gancho, pero su naturalidad gustó tanto que le pusieron a presentar años después.

Es por esto por lo que el presentador es muy querido por los espectadores de Canal Sur, tanto que su presencia es muy bien recibida y sus opiniones muy escuchadas. Normalmente, el conductor del espacio se ciñe al entretenimiento y no suele salirse de sus chistes para hablar de temas de actualidad. Sin embargo, este lunes, no lo pudo evitar y dejó clara su opinión sobre los políticos en 'La tarde aquí y ahora'.

Como es habitual, el conductor del espacio de Canal Sur se puso al frente del programa junto a Eva Ruiz. Como cada tarde, el presentador presentó a sus invitados, quien suelen ser personas mayores de 65 años que buscan el amor tras años en soledad o sufriendo decepciones sentimentales.

Uno de los primeros invitados fue Manuel, un señor que se quedó viudo y que, a sus 68 años, lleva muy mal seguir solo y quiere rehacer su vida con otra mujer. Antes de nada, Manuel se presentó e hizo un breve resumen sobre cómo había sido su vida. El hombre hizo un repaso por su infancia y recordó que vivió en una choza durante años con sus seis hermanos.









"Esto lo hacen para nosotros, ¿Lo recuerdan?"

Estas palabras hicieron reaccionas al presentador, quien no dudó en mandar un mansaje a los políticos después de analizar lo que acababa de contar Manuel. "Seis hermanos y vivíais en una choza. Público... Esto es muy complicado explicarlo...", se lamentaba el comunicador. "Cuando dicen que el dinero va a ser de plástico, que se va a pagar con tarjeta y que no va a haber dinero en efectivo porque las transacciones menores se van a procurar hacer lo más posible. Esto no es que el Estado quiera controlarlo para cobrarnos más. No", declaraba Juan y Medio, muy irónico, contando con el apoyo de la copresentadora.

"No, esto no es porque quieran saber ellos de por donde va el dinero. Esto lo hacen para nosotros, ¿Lo recuerdan?", insistía el presentador, manteniendo un tono sarcástico que provocó las risas en el plató. "Recuerden que el político es aquella persona especializada en procurarnos problemas que luego tienen ellos la solución. Pero con buen rollo todo esto, eh, que no...", zanjaba el presentador.