Juan Marín rompe a llorar en pleno directo de 'Espejo Público' ante la pregunta de Susanna Griso: "Eso espero"

Este lunes, Susanna Griso ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en los contagios por coronavirus, el programa dedicó gran parte del espacio a los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo. Además de la mayoría absoluta por parte del PP con 58 escaños, la noche estuvo marcada por la renuncia de Juan Marín por e desplome de Ciudadanos. Por ello, han realizado una conexión en directo con Juan Marín.

"Cuando los resultados no acompañan alguien tiene que asumir responsabilidades y yo he sido el candidato, así que esta mañana he dimitido de todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos", comenzaba diciendo el político a la presentadora tras apuntar que continuará en el partido "como afiliado de base". "Yo se lo agradezco y sé que él confía mucho en mí igual que yo en él, hemos trabajado muy bien estos cuatro años, pero si mi partido no está en el Gobierno, yo no voy a estar", comenta, haciendo referencia a Juanma Moreno.

"Pensé que realmente iba a haber un reconocimiento en votos al trabajo que hemos hecho en esta última legislatura. Ha sido un trabajo muy bueno donde Ciudadanos ha marcado las políticas económicas. Pero no hemos sabido trasladar ese trabajo y el PP ha rentabilizado toda la acción de gobierno", comentaba el entrevistado, visiblemente emocionado por la situación en la que se encuentra.









"Se emociona, señor Marín"



"He tenido la oportunidad de servir a mi tierra y me marcho orgulloso. Espero que el trabajo continúe y deseo toda la suerte del mundo porque de eso dependerá que mis hijos tengan futuro en esta tierra", decía entonces. "Le han dicho que por fin han recuperado a su padre", apuntaba Griso, haciendo referencia a que ahora tendrá más tiempo para estar con su familia. Fue entonces cuando Marín no ha podido retener las lágrimas, mientras asentía.

"Se emociona, señor Marín. Muchas horas arrebatadas a la familia...", apuntaba la conductora del espacio para romper el silencio, dado que el político no podía hablar por las lágrimas. "Ya era hora... Demasiadas horas. Son buenos chavales y ya es hora de volver a casa. Espero que podamos recuperar todo ese tiempo", aseguraba Marín. Dada su reacción. Griso intentaba animarle apuntando que, ahora, tanto él como su familia "ganarán en calidad de vida". "Eso espero", respondía él.

Posteriormente, reconocía que "no le preocupa" lo que vaya a hacer en un futuro. "Empecé a trabajar con 11 años y voy a seguir haciéndolo con los 59 años que tengo. Nunca he parado. Hay muchos proyectos, pero, en este momento, lo que más me preocupa es acabar bien en mi trabajo aquí. Este mes y medio que me queda, aproximadamente. Hoy tengo que preparar todos los asuntos que son necesarios para que Andalucía siga adelante y, a partir de agosto, intentaré cogerme unas pequeñas vacaciones. Me las merezco, que hace mucho que no me cojo vacaciones. A partir de ahí, ya veremos que ocurre", reflexiona sobre su futuro.