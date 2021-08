Juan Del Val explica el chantaje personal sufrido por Nuria Roca en plenas vacaciones

Esta temporada han sido una de las parejas más importantes e influyentes de la pequeña pantalla gracias a la relevancia que obtuvieron en ‘El Hormiguero‘. Nuria Roca y Juan del Val han sido protagonistas este verano, en el que ya se encuentran aprovechando sus merecidas vacaciones, de un momento tenso un tanto escabroso que han decidido compartir a través de la red social, Instagram.

Este año de éxito ha disparado a la pareja que vive uno de sus momentos profesionales más especiales en los últimos años. Gracias a la sección en la que ambos colaboran en ‘El Hormiguero‘, “Tertulia de actualidad“, han conseguido ganarse un hueco en los corazones de la opinión pública y convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas por el publico de la pequeña pantalla.









Más relevante, ciertamente, ha sido este año Nuria Roca, la cual a principios de año tomo las riendas del programa de las noches de Antena 3, debido al positivo en coronavirus de Pablo Motos. Los programas que tuvo la oportunidad de presentar la actriz valenciana, obtuvieron una gran audiencia que hizo que su imagen se cotizase al alza. Prueba de ello es el encargo que el grupo Atresmedia le ha confiado, como presentadora del nuevo programa ‘Family Feud‘, el nuevo concurso que se emitirá en Antena 3 y llega a España después de haber tenido un gran éxito en la mayoría de países en los que se ha emitido.

Así las cosas, podemos afirmar que la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales que, sin duda, les están dando muchas alegrías. A pesar de su buen momento, la fama, no es todo bueno lo que genera. Prueba de ello, el incidente que han sufrido mientras disfrutaban de sus vacaciones junto a sus hijos en una playa española.

Nuria Roca y Juan del Val, perseguidos

La pareja se encontraba en la playa disfrutando de sus vacaciones cuando se percataron de que más de un paparazzi estaba siguiéndolos para obtener unas instantáneas suyas. Juan del Val lo explico a través de su cuenta de Instagram.



“Quiero compartir esta historia… Nuria llega hoy a la playa, yo estoy aquí con los niños desde el martes. Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena. Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado, y nos dice lo siguiente: ‘A ti -por mí- te tenemos fotografiado de todos estos días, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo hacemos la foto y os dejamos en paz’”, comenzó relatando el escritor.

La situación que se parecía bastante a un chantaje, no se la tomaron tan mal como podrían haberlo hecho nuestros protagonistas. “Parecía haber cierta honestidad en sus palabras. El primer impulso es enfadarse, pero en mi opinión lo mejor es asumirlo. ¿Tengo razón? Nuria se ha quitado el pareo, supongo que habrán hecho la foto deseada y se han ido dando las gracias”.

A pesar de que Nuria Roca accedió finalmente a cumplir con su parte del trato si los fotógrafos finalmente se retiraban, parece estos, no cumplieron con su parte. “Parte II: ¡ahí siguen! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad (al margen de la incomodidad), me da un poco igual. Simplemente quería que supieseis el final de la historia. Gracias a todos por la cantidad de comentarios de ayer”, finalizo el relato en su cuenta de Instagram Juan del Val.