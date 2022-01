Juan del Val recula por lo que dijo en 'El Hormiguero' y revela lo que sufrió de niño: "Aquel sufrimiento"

Este miércoles, Pablo Motos recibió a Edurne en ‘El Hormiguero’. La cantante visitó el plató de Trancas y Barrancas para promocionar su nuevo disco que es una reedición de su anterior trabajo que lleva el sugerente título de ‘Catarsis Deluxe’ e incluye seis canciones inéditas. Después de anunciar que el primer single, ‘El amor no existe’, saldrá el próximo 4 de febrero y de hablar de su pasión por los funkos, ya que acumula “como 650”, el presentador dio por finalizada la entrevista y dio paso a la tertulia.

Esta vez, la mesa de actualidad formada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Rocase adelantó a la noche del miércoles, dado que normalmente se hace los jueves. Como es habitual, el “polémico Juan del Val” puso sobre la mesa algunos temas de los que quejarse con su habitual tono irónico: “Cuando los niños suspenden y el padre dice que es que es superdotado”.

“A lo mejor no… Es que como es tan inteligente, se aburre en clase… Es verdad”, contaba el colaborador entre risas. “Es que, ahora, no hay ninguno que suspenda porque es un vago. No, es que tiene altas capacidades”, señalaba el tertuliano muy irónico. “Cuando yo suspendía, nunca escuché decir en mi casa que era porque igual sor superdotada”, recordaba Cristina Pardo sobre su infancia, por lo que no pudo evitar reírse tras reconoces que “ha tenido su edad de suspender”, pero sus padres nunca se cuestionaron si ella era superdotada.

“Antes te ponían los suspensos en letra roja y ponían ‘muy deficiente’”, recordaba Pablo Motos. “El ‘muy deficiente’ era mi nota más habitual y en mi colegio nos colocaban en orden de listos. Entonces, de 37 en clase, yo estaba el número 36. Y yo no era ni superdotado ni nada”, contaba Del Val. “En mi clase, estaban en la primera fila los listos y atrás estábamos los que no estábamos delante”, aseguraba el presentador. “Ahora es la excusa de que el niño es superdotado. Lo que tiene el niño es una alta capacidad para tocarse los…”, bromeaba el escritor.

El polémico Juan del Val en estado puro #EdurneEHpic.twitter.com/DOaLpnLgm6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2022









Juan del Val reacciona ante las críticas

Sin embargo, estas palabras de Del Val parece que han ofendido a muchos, quienes le han acusado de reírse de estos niños. Como consecuencia, el colaborador de ‘El Hormiguero’ ha utilizado sus redes sociales para responder y asegurar que, en ningún momento, esa ha sido su intención. “Lamento el dolor de algunos padres, pero no puedo rectificar por haberme reído de unos niños, simplemente porque no lo he hecho. Ni con AACC ni de ninguna condición. Eso no lo haría jamás ni siquiera en un contexto de humor como es ‘El polémico’. Lo he dicho muchísimas veces: soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta que digo”, ha comenzado escribiendo.

“Y con lo que ironicé ayer no es con los niños de AACC, sino con los padres que dicen que sus hijos las tienen sin tenerlas. Es decir, todo lo contrario”, ha puntualizado para aclarar sus declaraciones de la noche del miércoles. “En cualquier caso, aunque nadie me lo ha pedido quiero compartir algo personal para los que no me seguís desde hace mucho, los más fieles ya lo saben”, ha señalado para, acto seguido, compartir un complicado episodio de su infancia.

“Fui un niño con un fracaso escolar estrepitoso a consecuencia de mi diferencia, también sin diagnosticar, y que el sistema educativo no entendió. Fui expulsado de ese sistema que siempre me colocó en la fila de los torpes, de los vagos, en definitiva, de ‘los malos’. Sé perfectamente de lo que hablo. He contado ya en bastantes ocasiones aquel sufrimiento, nada nuevo para los que me siguen desde hace tiempo”, ha confesado Del Val, haciendo referencia a que entiende, de primera mano, a los niños que sufren algún tipo de condición.

“Varios años de tratamiento psiquiátrico me ayudaron a superar del todo ese dolor. Por cierto, también me ayudó a entender que el victimismo reconforta, pero casi siempre impide avanzar hacia la felicidad. Sé que algunas asociaciones de padres de niños con AACC están preparando un comunicado, me aseguran en algunos mensajes que se pondrán en contacto con la cadena, con la productora, con el programa… para que ‘mi ofensa’ no quede impune”, ha asegurado, dejando claro que ha recibido avisos de personas que van a tomar medidas al respecto.

“Me parece bien y están en su derecho. Nada que objetar, si bien acusarme de ‘fomentar el bullying o los suicidios de niños’ por ese comentario, en una sección de humor, me parece una perversa sobreactuación. Podéis seguir expresando vuestras protestas y vuestro dolor en esta cuenta pero yo con esta nota pongo el punto final. Gracias a todos los que siempre estáis ahí apoyando. Sé por experiencia que estas polémicas suelen durar poco y todo vuelve pronto a la normalidad. Mucha suerte a todos”, ha zanjado el también colaborador de ‘La Roca’.