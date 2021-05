Juan Del Val desvela las consecuencias que sufre por ir a la tertulia de 'El Hormiguero': “Es muy peligroso”

El escritorJuan Del Val ha desvelado este viernes los problemas que ha tenido a raíz de acudir de manera regular a la tertulia de 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 del que también es guionista. Una sección en la que comparte mesa con su pareja, la periodista Nuria Roca, además de Cristina Partido, la socialité Tamara Falcó y el presentador, Pablo Motos, con el que guarda una especial relación desde hace años.

Y es que, a través de una entrevista en Onda Madrid, el autor de 'Delparaíso', ha contado cómo conoció a la estrella de Atresmedia hace más de dos décadas y cómo comenzó una relación labnoral que ya dura años. Recientemente, el guionista del programa se convirtió en noticia precisamente en dicha tertulia al confesar que en su día fue votante de Podemos pero que, en la actualidad, decidió que no volvería a votar a Pablo Iglesias:

Juan del Val, sobre Pablo Iglesias en ‘El Hormiguero’ pic.twitter.com/w4Gcm9y0am — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) May 7, 2021









“En las primeras elecciones cuando ellos salieron les voté, porque me parecieron que era una gente que venía a dar caña a todo ese bipartidismo que iba alternándose cómo se lo iban a llevar. Me pareció que ellos rentabilizaron el tema del 15-M, pero a partir de ahí todo lo que ha traído Pablo Iglesias ha sido negativo”, confesaba a la mesa de debate.





Juan Del Val y las consecuencias por estar en 'El Hormiguero'



Del Val hace más de un año que es la estrella de las tertulias de 'El Hormiguero' junto a Falcó. Una faceta que desarrolló más después de ser un habitual en el programa 'La Hora de la 1' de TVE y de su comentario sobre el físico de Abascal. Durante una entrevista esta semana comentaba uno de los aspectos más comentados del programa de Antena 3: las críticas a las opiniones de Motos. “A Pablo le han dado de una forma tan injusta durante tanto tiempo. Pablo está bastante distanciado, pero tú no puedes hacer caso de todo lo que se dice en Twitter. Twitter no ha traído nada bueno al mundo, digan lo que digan”.

En ese momento pasaba Del Val a analizar cómo le han criticado a él y cuáles han sido las consecuencias por la parte que le toca: “No hay un mínimo espacio para la reflexión, todo lo que transpira eso es odio y envidia, y a partir de ahí lo importante es reírte de eso, y lo he hablado muchas veces con Pablo. Yo he salido de una tertulia de El Hormiguero y me han dicho: “cómo se nota, se te ve el plumero, eres de Podemos” o “se te ve el plumero, eres del PP”, en la misma tertulia”.

Carlos Lopez Alvarez









En palabras del escritor, esta situación está derivando en la autocensura de muchas figuras públicas: “Twitter está llevando a que los personajes públicos no digan nunca nada, y esto es una cosa muy peligrosa. La gente tiene tanto miedo que, cuando no tiene Twitter no tiene miedo, y cuando tiene está capado, y estamos dejando que ganen los mediocres”.





Del Val y su relación con Motos



Según comentaba en la misma entrevista Juan Del Val, la relación con Pablo Motos viene de largo y ambos comparten un vínculo de más de dos décadas, en la que han trabajado juntos en más de una ocasión. De hecho, el escritor lleva 4 años seguidos en el programa de Atresmedia, pero ya estuvo en una etapa anterior hace diez años.

“Lo conozco de hace más de 20 años, Pablo y yo somos amigos. Él estaba haciendo 'No somos nadie' y ahí colaboraba Nuria. Les conocía a los dos y hemos mantenido relación personal y profesional desde hace mucho tiempo y, con idas y venidas, hemos trabajado junto, pero siempre hemos sido amigos”, concluye.