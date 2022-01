Juan del Val no se corta y da su opinión sobre Chicote tras lo que le cuenta en laSexta: "Eres un pesado"

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa', programa en el que viaja por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta entrega, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Juan del Val y otra con Xavier Sardá.

Como ya es habitual, Juan del Val se mostró muy sincero en todo momento y habló tanto de su vida personal, concretamente de cómo conoció a Nuria Roca, hasta de cómo comenzó su vida profesional en los medios de comunicación. Asimismo, reflexionó junto al conductor del espacio de laSexta de otros aspectos de la vida.

Un concursante de Pasapalabra denuncia que lo echaron por culpa de un error del programa en el Rosco: "ERROR" 'Pasapalabra' arrancó este lunes con el especial 'Copa de maestros', el que ya se ha visto salpicado por la polémica de un error por parte del programa en el Rosco Mabel Velasco 12 ene 2022 - 11:27

“¿Te gusta cocinar?”, quiso saber el presentador. “Me gusta comer bien, cocinar nada. No me gusta cocinar”, reconocía el escritor. “Con la simpatía que te estaba cogiendo yo a ti”, bromeaba Chicote, haciendo referencia a que no compartía con el invitado su mayor pasión. “No, además te voy a decir una cosa. Y esto no es una cosa de personaje. Me cae un poco mal la gente que está todo el día cocinando”, soltaba entonces el comunicador al chef.

“¿De verdad?”, reaccionaba el cocinero al no dar crédito ante sus palabras. “Claro, pero no te digo profesionalmente”, intentaba aclarar Del Val, mientras ponía una mano en el hombro del presentador. “Quita esta mano de aquí”, bromeaba Chicote, fingiendo que estaba ofendido. “¿Sabes lo que pasa? En casa, Nuria cocina muy bien porque le gusta cocinar. Yo creo que te tiene que gustar”, contaba el escritor. “Yo creo que el que disfruta comiendo, al final, llega un momento en el que quiere intentar hacerlo con sus manos”, opinaba por su parte el chef.









“Te voy a decir una cosa. Tú eres un pesado”

“Yo que soy bastante curioso de por sí. Diría que mi nivel de curiosidad es casi enfermizo. Me encanta todo el rato aprender y estar atento a las cosas, pero hay cosas que me llaman la atención y cosas que no. Y la cocina no”, contaba el colaborador de ‘El Hormiguero’, dejando claro que es lo que le pasa con la cocina. “Yo soy un coñazo de tío con toda la gente que viene a casa a hacer cosas. De repente, viene el fontanero, el electricista o el tipo que arregla la depuradora de la piscina”, comenzaba contando el cocinero, señalando que él también es muy curioso.

“Yo soy como un jubilado, pero preguntón. Yo le digo al tío ¿Y esto cómo lo haces? Tengo conocimientos de muchas cosas, pero no extensos”, confesaba el presentador, haciendo referencia a que siempre está preguntando a los trabajadores que están haciendo para intentar aprender más. “Así que eres es tipo de personas…”, comentaba Del Val, lo que Chicote corroboró.

“Pero es que soy tan coñazo, que yo le pregunto al dentista que me está haciendo cuando voy. Como ya se lo sabe, siempre me lo cuenta porque con la boca abierta no puedes preguntar”, explicaba el cocinero. “Te voy a decir una cosa. Tú eres un pesado”, le decía el escritor, entre risas. “Ya te lo he dicho”, afirmaba Chicote.