José, nuevo concursante de Pasapalabra, pierde los nervios con la dirección del concurso: "No tengo la culpa"

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. El pasado lunes, el concurso de Antena 3 volvió a hacer historia. Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros.

Este momento ha tenido varias consecuencias en el programa. Sofía y Marco Antonio daban por finalizado su duelo y la concursante, por fin, se hacia con el bote. Esto también ha provocado que el gaditano tuviera que despedirse de todo el equipo y el presentador del programa de Antena 3. Esto se debe a que, según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes se deben despedir del programa.

Por este motivo, desde el pasado miércoles, dos nuevos concursantes protagonizan un nuevo duelo en el concurso: José y Jesús. Ambos ya han demostrado tener una divertida personalidad, especialmente José, quien siempre suele regalar divertidos momentos durante las pruebas previas al Rosco.

'La Pista' es otra de las pruebas favoritas de los espectadores, dado que el plató se llena de música y la participación de los reconocidos invitados es todavía mayor. Teniendo en cuenta que todos deben cantar para dar con la solución correcta, mientras otros se decantan por bilar y convertir el concurso en una fiesta.









"Pista: 2006 ¡Música!", comenzó diciendo Roberto Leal como primera pista para Jesús y José. Nada más escuchar la melodia, José dio al pulsador y logró ser el primero en hacerlo, por lo que tenía el turno para contestar antes de su rival. El participante comenzó a tararear y tenía claro que era un tema de Fito & Fitipaldis, pero no caía en la canción correcta. Mientras tanto, Jesús negaba con la cabeza, consciente de que él si se sabía la respuesta correcta.

"¡No nos líes!"

"¿No es esa? ¿O sí? Estoy haciendo el indio, eh", quiso saber José, muy impacienta. "Lo estás haciendo bien, si tú haces teatro musical", le tranquilizaba el presentador. Sin embargo, a Roberto Leal le costó dar la respuesta como errónea o correcta, ya que la solución que daba el participante era similar a la solución.

"Miguel...", se dirigía el conductor del espacio de Antena 3 a la dirección para que comprobasen la respuesta. "¡Miguel!", gritaba de pronto José, refiriéndose a dirección, mientras seguía cantando. La dirección no sabía si dar por buena la respuesta, por lo que el participante seguía cantando impaciente y terminó perdiendo los nervios por la incertidumbre. "Es que yo de Fito no tengo un repertorio...", se jutificaba.

"Yo tengo dudas... No es esta exactamente ¿No? Es que estamos mirando la letra... Es que no es esta", decía por fin el presentador, dejando claro que era parecida, pero no era la canción que buscaban. "Pues nada, Miguel, déjalo", bromeaba José al ser conscienete de que no era ese tema. "Es que no es esta. Es que nos estás liando, José ¡No nos líes!", zanjaba Leal. "No, yo no tengo la culpa", reaccionaba el concursante. Finalmente, Jesús aprovechó el rebote y dio con la canción correcta: "Me equivocaría otra vez".