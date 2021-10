Jorge Javier hace público el 'feo' que le ha hecho Belén Rodríguez tras su operación: "Ten amigas para esto"

El presentador de espacios en Telecinco como 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, se ha sincerado este miércoles en su blog para la revista 'Lecturas' sobre su compañera y amiga, Belén Rodríguez.

La periodista pasó hace unos días por el quirófano para ser operada y así poder encarar la rehabilitación de su pierna derecha después de haberse roto la tibia y el peroné en una complicada caída.

Hace un par de semanas, la periodista colaboradora de varios programas de Mediaset informaba que un tropiezo en el baño le había provocado una rotura múltiple en la pierna, por lo que tenía que ser operada para poder superar los daños que le provocó este accidente.

Durante unos días, poco se ha conocido sobre el paradero de la periodista, y este miércoles Jorge Javier Vázquez ha arrojado luz a tanto enigma. En este sentido el presentador de Mediaset hace públicos algunos detalles respecto a cómo es el día a día de la tertuliana: señalando y subrayando que se ha ido a vivir a casa de su compañero Kiko Hernández para que le ayude con su recuperación. Me llama Belén Rodríguez todas las mañanas y me dice: 'No sabes lo bien que me está cuidando Kiko'", cuenta el presentador de Telecinco en su blog de 'Lecturas'.

Ten amigas para esto. https://t.co/tK4KQivO78 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 27, 2021

Sobre ello, Jorge Javier Vázquez también ha señalado la propuesta que le hizo a Belén después de la operación y que esta decidió rechazar: "Le ofrecí mi casa, pero prefirió ir a la de Kiko".

Debido a este rechazo, desde el cariño, el presentador ha querido desvelar el recado que mandó a Belén Rodríguez tras tomar esta decisión: "Cuando la gente se olvide de tu pata chunga y no vaya a verte, ahí me tendrás siempre a mí dispuesto a hacerte una videollamada".









La decisión de Belén Rodríguez de marcharse con Kiko Hernández para encarar su rehabilitación no ha separado a Jorge Javier Vázquez de su lado, ya que ha asegurado que siempre estará a su lado, tanto en estos momentos como cuando vuelva a ocupar su silla en los diferentes espacios de Mediaset con los que colabora.

El cariñoso recado de Jorge Javier a Belén Rodríguez

Respecto a las visitas que recibe la colaboradora de Telecinco en casa de Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez ha desvelado que hace unos días recibió la visita de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. En este sentido, el presentador de Telecinco ha señalado que le pidió que se hiciese una foto con ellos y que se la enviase, algo que no llegó a suceder: "Qué pocas cosas está la gente dispuesta a hacer cosas por mí, yo que me desvivo por todo el mundo. Al final me echo la siesta y cuando me despierto Rocío y Fidel ya se han ido de casa de Kiko. Y Belén no se ha atrevido a pedirles la foto. Ten amigas para esto".