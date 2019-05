Belén Ro, muy enfadada y decepcionado con el Clan Campos

MADRID, 16 (CHANCE)

Desde que Belén Ro participara en Sálvame Okupa, su relación con Carmen Borrego no ha vuelto a ser la misma. Parece que la que era amiga íntima de las hijas de María Teresa Campos se ha distanciado muy y mucho del Clan Campos y no quiere -por el momento- saber nada de ellas. El miércoles por la tarde en Sálvame, la colaboradora se sinceraba con Jorge Javier Vázquez y explicaba cómo se sentía y cómo estaba la relación con Terelu Campos y la hermana de esta. Recordemos que Terelu Campos abandonó el programa hace unas semanas y no se ha vuelto a saber de ella por Telecinco, desde entonces tampoco ha vuelto a saber nada de ella Belén Rodríguez.

"Me suena raro este comportamiento de Teresa porque no ha ocurrido nada. No tengo conciencia de haber hecho nada. Creo que María Teresa ha seguido directrices de Carmen. Estoy muy dolida con Carmen, me han llegado rumores de que puede estar hablando mal de mí" confesaba en directo Belén Ro. Unas declaraciones que dejaban muy impactados a todos sus compañeros de Sálvame porque nadie esperaba que estuviera pasando por esa situación tanto con las hijas de María Teresa Campos como con la matriarca del Clan.

"Yo ahora mismo no quiero ninguna solución, estoy muy enfadada, muy decepcionada" decía Belén Ro y es que la colaboradora no entiende cómo ha podido llegar a esta situación con sus compañeras y amigas con las que siempre ha gozado de una muy buena amistad. Es bastante raro que las hijas de María Teresa Campos hayan decidido abandonar el programa que les ponía cada tarde en pantalla y además, hayan querido zanjar todo tipo de relación con los que además de compañeros también se convirtieron en amigos.