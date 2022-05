Jorge Javier habla alto y claro sobre el paso de Chanel por Eurovisión 2022: "Ahora si que la voy a liar"

Este sábado, Televisión Española marcó un sorprendente 52,6% de cuota de pantalla gracias al Festival de la Canción de Eurovisión, donde Chanel conquistó a gran parte de los espectadores con 'SloMo'. Finalmente, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania'.

En una gala celebrada en el Pala Olímpico de Turín (Italia), su candidatura se ha impuesto a las de Reino Unido, segunda, y España, tercera. De esta manera, nuestro país ha conseguido la mejor posición desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'. Esto dio mucho que hablar, principalmente la posición de Ucrania que muchos consideran "injusta" al verla justificada por encontrarse en plena guerra con Rusia. Esto ha dado mucho que hablar, por lo que ha sido un tema muy comentado en todos los espacios televisivos.

Esto ha llegado hasta 'Sálvame', donde todos los colaboradores se han mojado al respecto, principalmente Jorge Javier Vázquez al haberse ausentado el lunes en el plató como consecuencia de sus días de descanso por el festivo de San Isidro. "Tongazo en Eurovisión no, es una irregularidad que se va a subsanar", comenzaba diciendo el presentador sobre la comentada manipulación de los votos.

"Es que la palabra tongazo. Estamos entre un segundo y un tercer puesto, si fuera por el primero pues bueno", opinaba el presentador, haciendo referencia a que no merecía la pena hacer hincapié en el mencionado "tongo" si no va a hacer que España se convierta en la ganadora. "Me gustó mucho que cuando criticaron a Chanel por lo del Benidorm Fest se creó una oleada de solidaridad de gente que había trabajado con ella. Y el día que actuó, Marta Rivera, que es una de las mejores actrices de musicales me envió una foto de un ensayo de ‘Cabaret’ en su Instagram y aparece Chanel detrás", contaba el comunicador sobre lo que le contó una compañera suya de teatro.









"Me he dado cuenta de que no me gusta Eurovisión"

"Es que es una curranta. Hacer lo que hizo el sábado no se hace de la noche a la mañana", aseguraba el conductor del espacio para defender a la artista de todas las críticas que ha recibido estos últimos meses. "Chanel ha estado impecable porque a ella ninguna de estas polémicas ni le van ni le vienen porque nosotros ya hemos ganado. Y meterse en estas historias no le ayudan", agregaba.

"Ya estamos en el proceso de beatificación de Chanel. A ver lo que tardamos en darle de hostias. Que en el próximo proyecto habrá mucha gente que dirá ‘no era lo que esperábamos’. Y me acuerdo de una frase de Serrat de que la popularidad dura 5 años", apuntaba el presentador, señalando a todos aquellos que se posicionaron en contra de Chanel por el Benidorm Fest y ahora se muestran muy orgullosos por su posición en Eurovisión 2022.

Finalmente, el comunicador ha querido hacer una reflexión sobre la negativa ante su petición de ir como corresponsal a Turín con ‘Sábado Deluxe’ para cubrir el Festival y acompañar a Chanel durante las últimas semanas: "Ahora si que la voy a liar. Me he dado cuenta de que no me gusta Eurovisión. Es un espectáculo maravilloso. Pero hay una cosa que vi en estas semanas que al final al artista se le mete una presión brutal. Las delegaciones van con su artista como el elemento que tiene que ganar. Y le meten una presión que al final el artista no puede vivir con esa presión. Es como una carrera de talento".

"Eurovisión solo tiene sentido si te va bien en las votaciones", aseguraba él. "Pero si tu llegas a la final de la Champions también tienes presión o una película que va a los Oscar", matizaba Laura Fa. "Para mí el mundo del arte nada tiene que ver con el mundo del deporte, es algo más emocional", zanjaba el conductor del espacio de La Fábrica de la Tele.