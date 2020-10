Jorge Javier desvela el sorprendente sueño que ha tenido con Isabel Díaz Ayuso

Este jueves, Jorge Javier Vázquez desveló un gran secreto a los espectadores de 'Sálvame'. El presentador confesó que había tenido un sueño muy inesperado con una importante figura de la actualidad, una representante política. Tras darle muchas vueltas a como explicárselo a sus compañeros, afirmó que se trataba de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Antes de abordar el tema de María Teresa Campos, el comunicador del espacio de Telecinco hizo ver al resto de colaboradores que seguía impactado por lo que había pasado por su mente mientras dormía: "Te lo juro que lo he soñado esta noche".

Dada la expectación de los colaboradores y el público, Vázquez comenzó a relatar lo que sucedía. Tal y como contó, el periodista acudía a un mitin de Ayuso donde se estaba tratando el tema de Venezuela y, de repente, comenzaba a defender a Maduro.

"Como esta señora está cada dos por tres con Venezuela en la boca... 'Buenos días Venezuela', parece que vive en Caracas. Venezuela, Venezuela, Venezuela, golpistas, Venezuela, ETA, ETA...", comentó, haciendo referencia a lo que decía en su imaginación.

"He soñado que estaba de oyente en un mitin de Ayuso, que ya es soñar, y que acababa tan harto de escuchar la palabra Venezuela que me levantaba en el mitin y me volvía un loco gritando '¡Viva Venezuela! ¡Viva Maduro!' Me volvía un loco pro-Venezuela. Te lo juro", declaró.

Sin embargo, para no confundir al público, Vázquez aclaró que no es pro-Venezuela ni pro-bolivariano, pero que si le apena la situación por la que está pasando el país: "Me han dicho amigos todo lo mal que lo están pasando y lo mal que lo han hecho Chávez y Maduro y todos estos. Unos sinvergüenzas".

Jorge Javier lamenta la situación de Madrid

Además, a raíz de este tema, aprovechó para lamentar lo que se está viviendo en Madrid, ya que considera que, dentro de unos años, esto va a "pasar factura": "Estamos dando carta de naturaleza a algo que está sucediendo que a mí me parece terrible, pero no quiero decir nada más".