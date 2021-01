Jorge Javier culpa a los colaboradores de 'Sálvame' de "desperdiciar" a Josie: "Le formasteis una"

José Fernández Pacheco, popularmente conocido como Josie, se ha convertido en uno de los personajes televisivos más conocidos y llamativos de la actualidad. Aunque lleva años apareciendo en televisión, para programas como 'Supermodelo', 'Zapeando' o 'Buenafuente', ha sido su participación en 'Masterchef Celebrity', la que le ha lanzado al estrellato.

Sin duda, ha sido su humor, su naturalidad y su elegancia lo que le han convertido en una de las celebrities del momento, tanto que ha creado una línea propia de bruma, un cosmético que enseñó en el talent culinario y el que considera imprescindible para enfrentarse a tantas horas de cocinado.

Su popularidad ha llegado a tal punto que Televisión Española le ofreció presentar un espacio en la web de la cadena, 'Navidades Rasé', compuesto por tres entregas. De momento se ha quedado en un especial de Navidad, pero le ha abierto la puerta a otros proyectos como 'Veo como cantas', en Antena 3.

Es por esto por lo que, el pasado martes, Jorge Javier Vázquez recordó el breve paso de Josie por 'Sálvame'y se ha lamentado por perderle, viendo toda la popularidad que tiene ahora. Hace años, el diseñador asistía al plató de Telecinco de vez en cuando para vestir a los colaboradores.

El presentador recordó su paso por el programa muy apenado por no haberle aprovechado y echó la culpa de ello a sus colaboradores, quienes, según él, no le trataron demasiado bien: "No lo supimos valorar, lo desperdiciamos... Os poníais insoportables".

Asimismo, el comunicador confesó que lo pasó "muy mal" durante esta etapa al ver como Josie se esforzaba y no recibía recompensa: "Era muy bueno, intentaba currárselo y lo que aguantó este chico aquí… hay que hacer autocrítica". "Mira ahora cómo está ahora, se nos escapó y se ha convertido en uno de los personajes del año", agregó.

"Yo lo pasaba muy mal"

Ante la reacción de los colaboradores, el conductor del espacio de Telecinco les dijo que "hay que hacer autocrítica": "Yo lo pasaba muy mal porque él era muy bueno, intentaba currarse la lección. Desde luego, lo que aguantó este chico en el plató...", insistió el presentador.

"Josie se ha convertido en uno de los personajes del año. Con lo cual, lo hicimos mal. Cuando viene una persona y no sabes retenerla, pues algo haces mal", reconoció Vázquez, echando la culpa a sus compañeros de la pérdida del estilista. "Me acuerdo de que un día le formasteis una que yo os habría matado en directo", recordó.

A raíz de esto, Kiko Matamoros aseguró que les pasó algo similar con Karmele Marchante, quien también terminó yéndose. Fue entonces cuando los tertulianos recordaron cuando la ex colaboradora cargó contra ellos. Para finalizar la polémica, Belén Esteban mandó saludos a Josie: "Un beso a Josie".