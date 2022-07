Jorge Fernández se sincera sobre su relación con una concursante de 'La Ruleta': "Cuando vea esto mi novia..."

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. Al igual que ha convertido a Jorge Fernández en un mítico rostro de Atresmedia. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Además, siempre se muestran muy sinceros a la hora de abordar cualquier tema, aunque sea de su vida personal. Así lo ha demostrado el mítico presentador de Antena 3 en su entrevista para Men’s Health, donde ocupó la portada por sus 50 años para mostrar su alucinante estado físico. Esto se debe a que el comunicador sigue un estilo de vida muy saludable, tanto por su dieta como por su rutina de ejercicios. Esto lo potenció todavía más tras sufrir la enfermedad de Lyme.









"Una cosa llevó a la otra"

Esta intoxicación por mercurio afectó al comunicador tanto mental como físicamente, dado que llegó a perder hasta 13 kilos sin saber el motivo. "Tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", confesaba al respecto en el mencionado medio.

"Muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos 'cógeme un poquito más la camisa por aquí, que he vuelto a adelgazar y luego salía como podía forzando una sonrisa", agregaba. No obstante, también ha contado algunas anécdotas curiosas sobre su paso por el concurso de Antena 3.

Concretamente, Fernández se ha sincerado cuando le han preguntado por el número de concursantes de 'La ruleta de la suerte' con las que ha tenido algún encuentro romántico. "Qué cabrones… Joe, en 16 años, una, ¡solo una! Me pilló un poco que si a por el bote, no sé qué, pim pam, una cosa llevó a la otra, y ya está. Y no más, no como algunos que se piensan que han sido muchas más", confesaba. "Cuando vea esto mi novia verás, que igual no lo sabe", reconocía.