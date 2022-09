Jorge Fernández señala por qué llevar ropa ajustada es perjudicial para la salud: "Ahí ya estamos fastidiados"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

De la misma manera que, a raíz de la solución de algunos paneles, también transmiten información o conocimientos de los espectadores. Desde actualidad hasta trucos caseros que se pueden emplear o curiosidades. 'Suéltate un poco', decía la pista de este panel. "Llevar ropa ajustada es malo para la salud", acertaba Patricia, logrando así acumular otros 500 euros en su marcador.









"Ahí ya estamos fastidiados para todo lo demás"



"Pues voy a enumerar unas cuantas razones, tres concretamente, por las que es mejor no ir tan ceñidos", decía entonces el presentador, haciendo referencia a que iba a ampliar la solución del panel para explicar los motivos por los que llevar ropa muy ceñida puede resultar perjudicial para la salud.

"La primera puede ser que dificulta el retorno venoso, haciendo que la sangre quede estancada. La segunda, que induce la aparición de várices y la tercera que impide la circulación de sistema linfático, afectando al sistema inmunitario", enumera el conductor del espacio de Antena 3. "Esta última tiene bastante que ver con la primera", añade.

"Y como afecte al sistema inmunitario, ahí ya estamos fastidiados para todo lo demás", señala Fernández, haciendo referencia a la importancia de esto. "Vosotras vais un poquito más prietas", apunta el comunicador, destacando que las concursantes van vestidas con pantalón ajustado.

"Es que, ahora, también la moda son los pantalones pitillo. Yo eso ya lo he pasado, ya no. No por salud, es que ya no me molan los pantalones pitillo. Ahora voy anchito y si me facilitar el retorno venoso, pues mira qué bien", decía por su parte el presentador.