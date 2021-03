Jorge Fernández para 'La Ruleta' tras esta actuación de la banda: "Censurarlo"

‘La Ruleta de la Suerte’ sigue viviendo un momento dulce en la parrilla matinal que Antena 3 dispone de lunes a viernes. El concurso presentado por Jorge Fernández es un seguro de vida con la audiencia, y no para de generar momentos llamativos y divertidos más allá de los paneles que les toca resolver a los concursantes.

En esta ocasión, la música fue la protagonista de una situación un tanto embarazosa de la que el presentador supo salir airoso. Eso sí, la escena le dejó un tanto estupefacto.

Jorge Fernández para 'La Ruleta' tras esta actuación de la banda

En un momento del programa, los participantes tuvieron que intentar resolver un panel sobre Dani Martín. Tenía que ver con la letra de una de sus canciones, y fue Laura quien pudo resolver: “Y que queden tantas tardes de escondernos”.

Una vez confirmado su acierto, la banda de ‘La Ruleta’ pasó a interpretar el tema, titulado Portales. Al concluir, Jorge Fernández reconoció que le parecía “muy bonito”, aunque dio la sensación de que se quedaba un tanto sorprendido.

Joaquín, el cantante del programa, tuvo que dar explicaciones. “Sí sí, no digas nada, la he censurado. Un poco por el horario infantil”, aclaró. “Dani está diciendo ahora ‘¡Pero si no es así, la escribí de otra manera, no es así!’”, bromeó entonces el conductor de ‘La Ruleta’, mientras recibía por respuesta un “Es verdad”.

“Tiene que venir la banda de ‘La Ruleta’ para censurarlo”, prosiguió, divertido, Jorge Fernández. “Perdona, pero hemos quitado alguna palabrilla que mola un montón, pero…”, volvió a justificarse, con gesto de disculpas incluido, Joaquín.

Por meter un poco el dedo en la llaga, Jorge Fernández quiso aclarar, de alguna manera, qué parte de la canción se había modificado. “Concretamente, es ‘Por semanas sin hablarme y acabar nuestro domingo…’”, empezó a decir. “Calla, calla. ¡Si la dices tú, lo hubiera cantado yo! ¡No la digas!”, le reprendió el cantante de la banda, pensando que el presentador iba a ‘cantar’.

“¡Que no la voy a decir! Es ‘Por semanas sin hablarme y acabar nuestro domingo…’. Tú has dicho ‘amando’. Y es otra cosa ‘como animales’. ¿Qué puede ser?”, se preguntó, burlón, Fernández. “Cocinando. ¡Vete tú a saber! ¡A ver qué haces tú los domingos como los animales! Entrenando como un animal puede ser”, le siguió el juego Joaquín.

“Descansando”, añadió después Jorge Fernández. “Vamos a dejarlo ya, que al final la decimos”, zanjó la cuestión el vocalista de la banda de ‘La Ruleta’ antes de retomar el juego.