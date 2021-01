Jorge Fernández revela el duro sufrimiento que vivió en su infancia: "Los cristales cayeron encima de mí"

Jorge Fernández es, actualmente, uno de los rostros de mayor éxito de nuestra televisión. El presentador y modelo suma 15 años al frente de "La ruleta de la suerte". Lejos de desgastarse, el programa sigue sumando cada vez más adeptos y la semana pasada se convirtió en la opción más vista en su franja horaria. Un récord sin precedentes para uno de los programas más veteranos de la televisión española.

Por este motivo, todo lo que rodea a la vida personal y profesional de Jorge Fernández crea expectación. Este fin de semana, el vasco estuvo en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta para hablar de numerosos temas. Uno de ellos tuvo que ver, obviamente, con la pandemia de coronavirus que asola el mundo y que en España deja ya más de 80.000 muertos, según las cifras oficiosas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Jorge le duelen estas cifras y considera que no podemos "inmunizarnos" ante estos terribles datos de mortalidad y contagios diarios. Además, cree que el hecho de que ya no nos sorprenda cuando escuchemos hablar sobre fallecidos por la pandemia, es similar a lo que ocurría en su ciudad natal, Mondragón, "la cuna de ETA". "Esa es la clave para no relajarnos. Me recuerda a cuando vivía en Mondragón en la época dura de ETA y estábamos inmunizados porque había un asesinato cada 15 días o un mes. No debemos inmunizarnos ante esto, algo parecido tiene que ocurrir con la pandemia", relata en primera persona.

Y es que Jorge Fernández sabe perfectamente de lo que habla cuando se refiere al terror de la banda terrorista. En la entrevista con Cristina Pardo, el presentador recordó que cuando era niño explotaron dos bombas debajo de su casa. En la primera, las ventanas estallaron y los cristales le cayeron sobre el cuerpo, y en la segunda, pudo ver miembros en el suelo de un atentado cuando se dirigía al colegio. De esos años recuerda "la constante lucha que había, era un ambiente incómodo políticamente", pero cree que "las heridas se han curado".

"HABLAN DE AQUELLA ÉPOCA SIN HABERLA VIVIDO"

Jorge Fernández Madinabeitia nacía en Alicante en el año 1972. Sin embargo, su familia pronto se trasladaría a la localidad guipuzcoana de Mondragón. Ahí vivió los años más duros de ETA viviendo en sus propias carnes episodios traumáticos protagonizados por la banda terrorista. Todo aquello lo tiene superado pero no puede evitar enfadarse cada vez que un político quiere utilizar las vivencias del pueblo vasco durante aquellos duros años para sacar votos. Los oigo hablar de aquella época sin haberla vivido. Ellos no estaban en los pueblos y oírles usar el terrorismo para ganar votos me parece muy mal", dijo a Susanna Griso durante una entrevista.

En agosto de 2019 y después de varios rumores sobre el estado físico del presentador tras una pérdida considerable de peso, era el propio Jorge Fernández quien decidía hacer público en redes sociales el problema que estaba viviendo. El vasco ha estado padeciendo la enfermedad de Lyme, una enfermedad provocada por la picadura de una garrapata.

