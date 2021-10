Jorge Fernández se pone serio con un concursante de La Ruleta tras hacer un chiste: “Políticamente incorrecto”

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, se ponía serio esta semana con un concursante por el chiste que hacía en pleno concurso y que no gustaba nada a otra de las participantes. Y es que, como subrayaba el propio comunicador vasco, se trataba de una broma que no hubiera producido ningún efecto hace unos años pero que, en los tiempo actuales que corren, para el ex Míster España, en la actualidad entraba dentro de lo que podría considerarse como “políticamente incorrecto”.

Y es que no es nada extraño que alguno de los tres concursante del longevo programa de Atresmedia se atreva a hacer algún chiste o chanza cuando se presentan al comienzo del concurso para romper el hielo. De hecho, en muchas ocasiones están incluso animados por el propio Jorge Fernández, que les invita a soltarse para la audiencia. Pero, en esta ocasión, parece que el ingenio de Russo, uno de los participantes, pudo haberle jugado una mala pasada, a juzgar por las miradas que recibía de sus compañeras, a las que no les había hecho nada de gracia la gracia sobre un hombre que acudía a un policía porque había “dos mujeres peleándose”.









La broma en La Ruleta “políticamente incorrecta”



Como en tantas otras ocasiones, Fernández daba paso a Russo, un joven concursante, para que se atreviese con un chiste improvisado: “Dale, dale”. Así, arrancaba: “Policía, policía, que ahí fuera hay dos mujeres peleándose por mí. ¿Y cuál es el problema? Que la fea va ganando...” Una gracia que arrancaba las carcajadas del que la contaba pero que creaba tensión cuando la cara de sus dos compañeras no era precisamente de mejores amigos. “Bueno...”, podía escucharse de una de ellas de fondo.

“No sé, a Yohanna no le ha hecho nada de gracia”, comentaba el presentador de La Ruleta. Para intentar poner paz, Fernández aclaraba a Russo que su broma había sido “políticamente incorrecta”.. “Es que, claro, hace unos años no pasaba nada, ahora es políticamente incorrecto. Yohanna te está mirando y no te va a dar nada”, bromeaba para calmar las aguas. “Va para Andrea, nos vamos a compinchar aquí”, continuaba la concursante. La tensión llegaba a tal punto que el presentador preguntaba a la concursante qué no le había hecho gracia del chiste, a lo que esta respondía que las feas también tenían derecho.









Otro corte de Jorge Fernández



El presentador vasco vivía otro momento simpático hace sólo unas semanas en el programa de Atresmedia cuando una concursante se lo saltaba a la torera y, durante una prueba, ignoraba las opciones que Jorge Fernández quería darle. Las prisas por resolver el panel llevaba a una situación simpática en la que el modelo bromeaba con que se le estaba escapando el control del programa.

"'No, muchas gracias', que no quieres ni que te diga las opciones", se reía el presentador. "No. Resuelvo ya", aseguraba la concursante, con una sonrisa en la cara al ser consciente de la elevada cantidad de dinero que había logrado acumular. "Vale...", comenzó diciendo, dispuesta a resolver el panel sin esperar a que el presentador le diera paso.

Consciente de que la concursante estaba llevando el ritmo del programa, el presentador se vio obligado a interrumpirla y darle un toque de atención: "¡Eh, eh! ¡Déjame mandar en mi programa! ¡Estás mandando tú todo!". "Perdón, perdón", se disculpaba la participante, cediendo la palabra a Fernández.