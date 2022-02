Jorge Fernández interviene para cortar el pique entre dos concursantes de 'La Ruleta' "¿Has dicho eso?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco.

Esta vez, han sido los concursantes quienes han protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3. Uge tuvo un gran programa y demostró que es todo un experto de la ruleta, además de resolviendo paneles, a los que “ha cogido práctica en su casa con el juego de mesa del programa”.









El concursante se hizo con la victoria en cada panel y llegó a sumar 1800 euros en su marcador. Tras sumar 100 euros más, Rebe manifestó su frustración en el espacio. "Vale, Uge. Ha pasado lo que no quería que pasase Rebe y es que ella fallara y que encima...", comenzaba señalando el presentador. "No voy a decir nada más", se plantaba la participante muy indignada.

"Fíjate lo que te digo"

"Porque no ha sido ni Rita la que ha resuelto", apuntaba el comunicador, haciendo referencia a que lo que Rita no quería era perder el turno que Uge, quien lleva un clara ventaja, ganase un panel más. "No te veto porque no puedo, fíjate lo que te digo", le decía Rebe al ganador. "Esto está muy bien. Yo siempre os digo, antes de empezar el programa, que haya buen rollo o malo, me da igual, pero que pasen cosas. Y dice Rebe: 'no te meto porque no puedo", reconocía Fernández.

"Yo se lo digo de buen rollo. Él lo sabe", se justificaba la concursante. "Le has dicho eso ¿No? ¿Me he equivocado?", quiso saber el presentador, ya que había escuchado 'meto' en vez de 'veto'. "No, no. He dicho 'veto'. Todavía no le voy a pegar", bromeaba Rebe. "Ah, vale, vale", reaccionaba el presentador aliviado.

"Ten cuidado que esta juega al voley, eh. Tiene buena mano", apuntaba Rita entre risas. "Está entre medias de las dos. Te has colocado mal", le advertía Rebe a Uge, señalando que estaba entre las dos concursantes. "Estás jugando con fuego", le decía el presentador al participante. "Pero a todo esto, Uge suma 1800 euros ¿Os digo cuanto lleváis vosotras?", preguntaba el presentador entre risas, ya que ellas no habían acumulado ni un solo euro.