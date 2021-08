Jorge Fernández no da crédito a un detalle del físico de Laura Moure en La Ruleta: “¡Cómo estás de bien!”

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, se quedaba esta semana boquiabierto con un detalle del físico de la que es la azafata del concurso desde hace años, Laura Moure. Todo ello durante una episodio a lo largo del programa de este lunes, en el que el resultado de la prueba del panel era “se da crema a sí mismo por toda la espalda”. Ahí, el comunicador vasco confesaba cuál era la habilidad que más envidiaba de los contorsionistas.

Para sorpresa de muchos de los presentes en el plató y de los propios espectadores, era su legendaria compañera la que cortaba el concurso para demostrarle al presentadora una de sus habilidades ocultas. Y es que Moure se ha convertido en una parte tan importante del programa casi como Fernández, cuyas ausencias han hecho saltar las alarmas de los seguidores del concurso.







“¡Cómo estás de bien!”



A raíz de la frase sobre la crema y la espalda, el presentador de Antena 3 se ha lanzado a reconocer cuál es la verdadera habilidad física que envidia: “Cuesta lo suyo. Esto es una maravilla, da una envidia de la leche. ¿Pero sabéis lo que mas envidia me da de los contorsionistas? Lo de la cremita está bien, pero que llegan a rascarse donde yo no puedo llegar, eso tiene que ser la pera”, comentaba el comunicador, a pesar de que puede presumir él mismo de un físico envidiable tras haber pasado una dura enfermedad.

En ese momento la azafata le interrumpía para matizar que, sin ser profesional de gimnasia, ella sí que tenía dicha habilidad. “Oye, yo no soy contorsionista, de hecho soy cero flexible, pero yo llego perfectamente a todos los lados”, comentaba. “Yo la espalda no te creas. No eres contorsionista, pero tienes ahí una rotación de hombro perfecta”, confirmaba Jorge, mientras veía cómo Moure era capaz de tocarse con los dedos cualquier parte de la espalda. “Sin problema y, si me cuesta más empujo el codo”, añadía su compañera.









“Desde que vas a lo de Ana... ¡Cómo estás de bien!”, le reconocía el presentador. “Infinitamente mejor, pero ya llegaba”, añadía Moure.





El cambio estético en Laura Moure



Una señal de la importancia con la que cuenta la azafata en el programa llegaba el pasado mes de julio, cuandoun cambio en su estética llamaba la atención de los propios espectadores, a pesar de que se trataba de una cambio ínfimo. "Se ha roto un foco y nos lo están arreglando, así que tenemos un pequeño parón", aclaraba la colaboradora ante las preguntas de sus seguidores, quienes no entendían por qué estaba grabando un directo en plena grabación. "Así que nada, como tenemos un ratito... Podéis contarme algo", les pedía Moure para entretenerse hasta entonces. Aprovechando que no podían trabajar todavía, la azafata mostró a sus fans en el plató de Antena 3 y cómo era todo tras las cámaras.

Asimismo, aprovechó para contar a los espectadores el problema que había tenido en los últimos días y explicaban el motivo por el que aparecía con extensiones en todos los programas. A algunos de sus seguidores les llamó la atención su cambio de look, ya que le había crecido el pelo muy rápido. Ante estas dudas, la azafata no dudó en responder con total sinceridad.









"Bueno, que me he puesto extensiones", reconocía la compañera de Jorge Fernández. "He tenido un problemón con el pelo que ha durado demasiado. La lie parda y fui liándola más parda y acabé teniendo pelito de rata", explicaba, dejando clara que se fue cortando el pelo ella sola hasta que el problema no tuvo marcha atrás.

"Así que, me las ha puesto María Roberts. Es increíble lo bonito que está y lo natural que queda. Estoy encantada de tener pelo otra vez porque no tenía pelo, así de claro. Ni si quiera se me movía", aseguraba, haciendo referencia a que se quedó con muy poca cantidad de pelo y que la única forma de arreglarlo era con extensiones.