La azafata de 'La Ruleta de la Suerte' confiesa el problema estético que ha sufrido: "He tenido un problemón"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Dada la cercanía que tienen con sus seguidores, Laura Moure hizo un directo de Instagram durante la grabación del programa, ya que, tal y como mostró la azafata, el programa se vio obligado a paralizar la grabación. "Me lo estoy pasando genial y el día solo acaba de empezar", contaba, dejando claro que era su cumpleaños y le gustaba celebrarlo en el trabajo porque se lo pasaba muy bien y recibía mucho cariño por parte de sus compañeros.

"Aunque se ha roto un foco", afirmaba la azafata. A raíz de esto, la compañera de Jorge Fernández explicó que tenía un rato libre en plena grabación porque se había roto un foco y no podían hacer nada hasta que se arreglase. El equipo del programa se había puesto manos a la obra para grabar tres entregas del concurso, las que se emitirán dentro de tres semanas, pero tuvieron que parar al no contar con todo el material necesario.





"He tenido un problemón con el pelo que ha durado demasiado"

"Se ha roto un foco y nos lo están arreglando, así que tenemos un pequeño parón", aclaraba la colaboradora ante las preguntas de sus seguidores, quienes no entendían por qué estaba grabando un directo en plena grabación. "Así que nada, como tenemos un ratito... Podéis contarme algo", les pedía Moure para entretenerse hasta entonces. Aprovechando que no podían trabajar todavía, la azafata mostró a sus fans en el plató de Antena 3 y cómo era todo tras las cámaras.

Asimismo, aprovechó para contar a los espectadores el problema que había tenido en los últimos días y explicaban el motivo por el que aparecía con extensiones en todos los programas. A algunos de sus seguidores les llamó la atención su cambio de look, ya que le había crecido el pelo muy rápido. Ante estas dudas, la azafata no dudó en responder con total sinceridad.

"Bueno, que me he puesto extensiones", reconocía la compañera de Jorge Fernández. "He tenido un problemón con el pelo que ha durado demasiado. La lie parda y fui liándola más parda y acabé teniendo pelito de rata", explicaba, dejando clara que se fue cortando el pelo ella sola hasta que el problema no tuvo marcha atrás.

"Así que, me las ha puesto María Roberts. Es increíble lo bonito que está y lo natural que queda. Estoy encantada de tener pelo otra vez porque no tenía pelo, así de claro. Ni si quiera se me movía", aseguraba, haciendo referencia a que se quedó con muy poca cantidad de pelo y que la única forma de arreglarlo era con extensiones.